Europa se află în raza de acţiune a rachetelor ruseşti, avertizează Macron. „Trebuie să ne dotăm cu arme noi”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis joi un mesaj celor „care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează” și a avertizat că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acţiune a rachetelor ruseşti”, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Într-un discurs adresat forţelor armate, Macron a afirmat că lansarea unei a doua rachete Oreşnik în Ucraina săptămâna trecută evidenţiază ameninţarea crescândă din partea Rusiei, în faţa căreia armata franceză trebuie să fie pregătită, potrivit lui.

„Pentru cei care credeau că ameninţarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acţiune a rachetelor lor”, a subliniat preşedintele Macron, evocând că rachetele Oreşnik pot transporta focoase nucleare.

„Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt”, a afirmat Emmanuel Macron, care a făcut apel la cooperarea cu Germania şi Regatul Unit pentru „a avansa în capacităţile de foc de mare profunzime” pentru „a creşte credibilitatea şi a susţine descurajarea nucleară”, aşa cum a făcut deja Rusia.

Macron, care şi-a pronunţat discursul la baza militară Istres (sud-estul ţării), a recunoscut că Europa are un decalaj în privinţa anumitor capacităţi, ca în cazul dronelor, ceea ce s-a văzut în războiul din Ucraina, dar a subliniat capacităţile acesteia în alte domenii, cum ar fi cel al informaţiilor militare, unde, a afirmat el, Franţa a înlocuit SUA.

„În timp ce Ucraina depindea în esenţă de capacităţile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franţa”, a afirmat şeful statului francez.

„Suntem pregătiţi să descurajăm noi agresiuni”

Macron a subliniat de asemenea succesul Coaliţiei de Voinţă, formată în sprijinul Ucrainei şi care a reuşit, potrivit lui, să înlocuiască sprijinul Statelor Unite, care a slăbit de la sosirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Întregul sprijin pentru Ucraina, finanţarea în războiul său de rezistenţă vine în proporţie de 100% de la Coaliţia de Voinţă”, a adăugat Macron, apreciind că este vorba de un semnal puternic privind capacităţile sale militare.

În acelaşi timp, el a subliniat progresele înregistrate de acest grup de circa 34 de ţări, provenind atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara acesteia în furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei odată ce se va ajunge la un armistiţiu.

„Trimitem un semnal puternic partenerilor noştri ucraineni, celorlalţi europeni şi lumii întregi că suntem pregătiţi. Suntem pregătiţi să susţinem acest efort de rezistenţă. Suntem pregătiţi să descurajăm noi agresiuni şi să menţinem pacea pe teritoriul nostru”, a declarat preşedintele francez.

Coaliţia de voinţă este dispusă să „garanteze pacea în mod credibil”, cu angajamente privind controlul în zona liniei de încetare a focului, de reconstruire a armatei ucrainene şi alte garanţii de securitate, a spus el.

În acest sens, Macron a subliniat crearea „pentru prima dată în istorie” a unui comandament franco-britanic unificat şi a salutat sprijinul obţinut din partea SUA.

„Este un progres enorm şi istoric care conferă credibilitate Europei în domeniul apărării”, a afirmat preşedintele francez, subliniind că războiul din Ucraina a evidenţiat necesitatea consolidării capacităţilor militare pe „bătrânul continent” în faţa „ameninţărilor în creştere”.

