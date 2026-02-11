Europa trebuie să ia „decizii puternice” pentru a evita declinul economic. Avertismentul lansat de Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că dacă Europa vrea să evite "declinul" economic ea trebuie să adopte "decizii puternice" şi în special să reducă drastic reglementările, potrivit AFP.

"După 25 de ani de declin progresiv în raport cu principalii noştri concurenţi, este timpul să luăm din nou decizii puternice", a declarat cancelarul german, în faţa unui grup de industriaşi reuniţi la Anvers, în Belgia, scrie Agerpres. "Doar o Europă puternică din punct de vedere economic poate fi suverană" şi "este momentul să se acţioneze rapid şi decisiv", a insistat el, în ajunul unui summit al Celor 27 dedicat competitivităţii UE.

"Trebuie să dereglementăm toate sectoarele", a adăugat şeful guvernului german, apreciind că "trebuie să revizuim întreaga legislaţie europeană", fără a ne mulţumi doar cu modificări "minore".

Cancelarul conservator a criticat, de asemenea, propunerea Franţei de a institui "preferinţa europeană", adică obligaţia pentru întreprinderile care beneficiază de fonduri publice de a se aproviziona cu componente fabricate în Europa.

Merz a explicat că o astfel de măsură ar trebui rezervată "doar sectoarelor strategice şi ca ultimă soluţie" şi să nu excludă ţările partenere ale UE, declarându-se susţinător mai degrabă al 'Made with Europe' decât al 'Made in Europe'.

