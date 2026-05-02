Purtătoare de cuvânt NATO: Lucrăm cu SUA pentru a înţelege decizia lor de a retrage trupe din Germania

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a scris sâmbătă pe platforma X că Alianţa lucrează cu SUA pentru a înţelege detaliile deciziei lor privind postura forţelor în Germania, după ce secretarul apărării american, Pete Hegseth, a ordonat vineri retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania.

"Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare şi să îşi asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună - unde deja observăm progrese de când Aliaţii au convenit să investească 5% din PIB la Summitul NATO de la Haga de anul trecut", a scris Hart. "Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a ne asigura descurajarea şi apărarea, pe măsură ce această trecere către o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic continuă", a mai declarat oficialul NATO.

Pentagonul a declarat că decizia "vine în urma unei analize amănunţite a poziţiei forţelor Departamentului (Apărării) în Europa şi este o recunoaştere a cerinţelor teatrului de operaţiuni şi a condiţiilor de pe teren".

Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania, un proces care va fi finalizat în următoarele 6-12 luni, a anunţat Pentagonul vineri. Totuşi, peste 30.000 de soldaţi americani vor rămâne în ţară. În decembrie 2025, erau 36.436 de militari americani activi staţionaţi permanent în Germania, potrivit datelor Centrului pentru Date privind Personalul din Apărare al SUA (DMDC).

