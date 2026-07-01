Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate pentru a menține NATO, afirmă cancelarul german

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate dacă se dorește ca NATO să-și păstreze caracterul transatlantic, în contextul în care Berlinul intenționează să majoreze cheltuielile de bază pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2029, scrie TVPWorld.

Vorbind miercuri la Berlin alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Merz a afirmat că Germania a investit insuficient timp de ani de zile și că acum își corectează cursul.

Planul ar plasa Germania cu câțiva ani înaintea termenului prevăzut de NATO pentru 2035, când se dorește atingerea nivelului de 3,5% din PIB pentru cheltuielile de apărare de bază, ca parte a noilor obiective de investiții ale alianței.

Această țintă constituie elementul central al obiectivului mai amplu de investiții de 5% al NATO, care prevede 3,5% din PIB pentru cheltuieli militare directe și până la 1,5% pentru cheltuieli mai largi legate de apărare și securitate, precum infrastructura și reziliența.

Relatări anterioare privind consolidarea militară a Germaniei au subliniat eforturile Berlinului de a atinge pragul de 3,5% până în 2029, în timp ce noul cadru al NATO permite ca până la 1,5% din PIB să fie considerat cheltuială legată de apărare și securitate.

Rutte a lăudat planurile Germaniei, dar a afirmat că sprijinul SUA rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, adăugând că, în ceea ce privește securitatea Ucrainei, Statele Unite sunt în continuare indispensabile.

Editor : M.C