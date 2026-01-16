Live TV

„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale

ilustrație explozie nucleară într-un oraș
Foto: Profimedia Images
Amenințarea unui atac nuclear asupra Europei în doi ani „Trebuie să ne dotăm cu arme noi”

Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de 1 sau 2 ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse, citat de The Moscow Times. „Trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a afirmat el, într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson.

„Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania”, a spus el Karaganov, într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, după ce a fost întrebat ce țări ar putea deveni ținta unui atac nuclear din partea Federației Ruse.

„Mă rog la Cel Preaînalt să nu se întâmple acest lucru. Dar Germania ar trebui să fie prima, deoarece Germania este sursa celor mai rele povești europene”, a spus el.

Discuția despre un posibil atac nuclear a apărut după întrebarea lui Tucker despre consecințele pentru Europa în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar fi asasinat de ucraineni sau europeni.

„Atunci, desigur, ar însemna că am pedepsi, sper că nu Statele Unite, dar Europa ar fi ștearsă de pe hartă. Trebuie ștearsă de pe harta geopolitică și geostrategică, pentru că este o pacoste enervantă”, a spus Karaganov.

Amenințarea unui atac nuclear asupra Europei în doi ani

El a clarificat că un atac nuclear asupra Europei ar putea avea loc în termen de doi ani, dacă „nu se pune capăt acestui război fără sens și instabilității din Ucraina și din jurul acesteia”, precizând că un astfel de atac ar fi precedat de lovituri cu arme convenționale.

„Utilizarea armelor nucleare este un păcat dublu și nu vreau ca Rusia să comită un păcat atât de grav. Dar, dacă este necesar, trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a subliniat interlocutorul lui Carlson.

În octombrie 2024, Karaganov a declarat că armele nucleare aflate în posesia Rusiei sunt un „dar de la Atotputernicul” și că oamenii de știință au ajutat la obținerea lui.

„Nu trebuie să-l supărăm pe Dumnezeu, trebuie să folosim în mod activ armele care ne-au fost date pentru a ne salva”, a spus el. Înainte de aceasta, Karaganov a cerut și un atac nuclear împotriva Forțelor Armate Ucrainene.

Bild a raportat anterior despre consilierul lui Putin și soția sa că dețin un apartament în Berlin. Potrivit jurnaliștilor, Karaganov câștiga 850 de euro pe lună din închirierea proprietății.

În 2023, ideologul pro-Kremlin a aflat că este probabil să i se impună sancțiuni, după care a decis să-i „dăruiască” soției sale partea sa din apartamentul din Berlin.

„Trebuie să ne dotăm cu arme noi”

În ce privește amenințarea rusă pentru țările europene, președintele francez Emmanuel Macron a lansat joi un avertisment, arătând că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acţiune a rachetelor ruseşti”.

Într-un discurs adresat forţelor armate, Macron a afirmat că lansarea unei a doua rachete Oreşnik în Ucraina săptămâna trecută evidenţiază ameninţarea crescândă din partea Rusiei, în faţa căreia armata franceză trebuie să fie pregătită, potrivit lui.

„Pentru cei care credeau că ameninţarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acţiune a rachetelor lor”, a subliniat preşedintele Macron, evocând că rachetele Oreşnik pot transporta focoase nucleare.

„Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt”, a afirmat Emmanuel Macron, care a făcut apel la cooperarea cu Germania şi Regatul Unit pentru „a avansa în capacităţile de foc de mare profunzime” pentru „a creşte credibilitatea şi a susţine descurajarea nucleară”, aşa cum a făcut deja Rusia.

 

