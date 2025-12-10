Live TV

Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace

Data publicării:
trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

În Europa au început să se teamă că președintele SUA, Donald Trump, se va retrage din negocierile de pace privind Ucraina din cauza lipsei de progrese, au declarat pentru CNN oficiali europeni. Potrivit acestora, liderul american ar putea acuza Kievul și capitalele europene de eșecul acordului. „Războiul fără sfârșit devine pentru el o povară politică din ce în ce mai mare”, au declarat pentru televiziune mai multe surse.

În același timp, surse ale Wall Street Journal (WSJ) din UE au menționat că SUA, Ucraina și Rusia ar putea avea nevoie de „săptămâni sau luni” pentru a rezolva contradicțiile cu privire la punctele cheie ale planului de pace. „Știm că americanii vor rezultate rapide. Pe de altă parte, este greu de imaginat cum, având în vedere complexitatea problemelor discutate, am putea obține rezultate rapide”, a declarat unul dintre interlocutorii publicației. Între timp, potrivit surselor Financial Times, Trump i-a acordat președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, „câteva zile” pentru a accepta planul de pace al SUA.

În același timp, liderul american speră să încheie un acord până la Crăciun, care în America se sărbătorește pe 25 decembrie. O sursă a RBC-Ucraina din Kiev a confirmat că Trump așteaptă un răspuns rapid din partea lui Zelenski, dar nu a stabilit un termen limită concret.

La mijlocul lunii noiembrie, SUA au prezentat un plan de pace pentru Ucraina format din 28 de puncte, care a fost apoi discutat cu Kievul și Moscova. Potrivit interlocutorului WSJ, trei puncte rămân controversate: concesii teritoriale din partea ucraineană, posibilitatea aderării Kievului la NATO în viitor, precum și mecanismul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Surse ucrainene ale Axios au menționat că SUA au început să exercite presiuni asupra lui Zelenski, cerându-i să accepte rapid planul de pace. Cu toate acestea, liderul ucrainean a anunțat că va transmite SUA o versiune actualizată a acordului de pace din 20 de puncte pe 10 decembrie. Acest document va fi pregătit după consultări cu liderii țărilor europene.

În acest context, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Trump ar putea renunța la eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina dacă va decide că încheierea unui acord de pace între Moscova și Kiev este imposibilă.

