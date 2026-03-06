Europol avertizează asupra unei „ameninţări ridicate de terorism” în UE pe fondul conflictului cu Iranul

Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave şi organizate şi a terorismului în UE”, a declarat Jan op gen Oorth, şeful departamentului de comunicare al Europol, într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Euronews, scrie News.ro.

„Riscurile principale sunt o ameninţare crescută de terorism şi extremism violent, creşterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creştere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului şi răspândirea dezinformării şi a campaniilor de influenţă”, a arătat oficialul Europol.

Citește și

Un sondaj independent realizat în Rusia a încercat să răspundă la întrebarea: mai trebuie să continue „operațiunea militară specială” din Ucraina?

Op gen Oorth a adăugat că nivelul ameninţării teroriste şi extremiste violente în Europa, care se poate manifesta prin „radicalizarea internă a actorilor singuratici” sau „celule mici, autoiniţiate”, este acum „evaluat ca fiind ridicat”, alături de alte ameninţări, inclusiv „diseminarea rapidă online a conţinutului polarizant” care „poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în diaspora din UE şi în rândul altor indivizi”.

Europol trage un semnal de alarmă cu privire la reţelele legate de Iran din Europa, inclusiv grupurile asociate cu aşa-numita „Axă a Rezistenţei” Iranului şi „reţelele criminale” despre care se crede că operează sub îndrumarea instituţiilor de securitate iraniene.

Război sfânt împoriva SUA

Avertismentele agenţiei vin la câteva zile după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite şi Israelului, în urma morţii ayatollahului Khamenei în atacurile comune ale SUA şi Israelului de sâmbătă.

Iranul a emis, de asemenea, avertismente directe către guvernele europene. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat recent că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii săi şi va fi considerată „un act de război”.

Crește vigilența europeană

Mai multe guverne europene au intensificat deja măsurile de securitate.

În Germania, Ministerul de Interne din Renania de Nord-Westfalia a declarat pentru Euronews că în prezent „nu există dovezi sau indicii” privind ameninţări specifice, dar a recunoscut că „o schimbare a situaţiei de ameninţare” este posibilă „în orice moment” din cauza situaţiei dinamice.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat la începutul acestei săptămâni că guvernul Franţei a întărit operaţiunea de securitate militară „Opération Sentinelle” în toată ţara şi a sporit protecţia în jurul „locurilor şi persoanelor cele mai expuse”.

Citește și

Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare”

După întâlnirea de joi cu oficialii regionali din domeniul securităţii, conducerea poliţiei şi serviciile de informaţii, ministrul de interne al ţării, Laurent Nuñez, a declarat că nu există „nicio ameninţare cunoscută” de atac terorist iminent pe teritoriul francez, dar că vigilenţa rămâne la cel mai înalt nivel.

Deşi recentele atacuri majore din Franţa au fost în mare parte legate de grupuri jihadiste, autorităţile spun că ameninţările legate de Iran rămân o preocupare.

Atacuri șocante

Unul dintre cele mai semnificative incidente recente a avut loc în 2018, când agenţi iranieni au fost acuzaţi că au planificat să bombardeze un miting al disidenţilor iranieni lângă Paris. Atacul ar fi vizat o adunare organizată la Villepinte de Organizaţia Mojahedinilor Populari din Iran, dar a fost în cele din urmă dejucat de serviciile de informaţii europene.

Franţa a mai fost ţinta unor atacuri legate de Iran. Între 1985 şi 1986, o serie de atentate cu bombă la Paris au ucis 12 persoane şi au rănit peste 200.

Însă, potrivit presei franceze, serviciile de informaţii ale ţării se tem cel mai mult de atacurile menite să şocheze opinia publică. „Regimul luptă pentru supravieţuirea sa în ţară, aşa că ar putea fi tentat să provoace instabilitate în ţările pe care le consideră susţinătoare ale ceea ce se întâmplă în prezent la nivel regional”, a declarat David Rigoulet-Roze, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică, pentru postul de radio France info.

Editor : Sebastian Eduard