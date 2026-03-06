Live TV

Europol avertizează asupra unei „ameninţări ridicate de terorism” în UE pe fondul conflictului cu Iranul

Data publicării:
Poliție Germania
Foto: Profimdia
Din articol
Război sfânt împoriva SUA Crește vigilența europeană Atacuri șocante

Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave şi organizate şi a terorismului în UE”, a declarat Jan op gen Oorth, şeful departamentului de comunicare al Europol, într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Euronews, scrie News.ro.

„Riscurile principale sunt o ameninţare crescută de terorism şi extremism violent, creşterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creştere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului şi răspândirea dezinformării şi a campaniilor de influenţă”, a arătat oficialul Europol.

Citește și

Un sondaj independent realizat în Rusia a încercat să răspundă la întrebarea: mai trebuie să continue „operațiunea militară specială” din Ucraina?

Op gen Oorth a adăugat că nivelul ameninţării teroriste şi extremiste violente în Europa, care se poate manifesta prin „radicalizarea internă a actorilor singuratici” sau „celule mici, autoiniţiate”, este acum „evaluat ca fiind ridicat”, alături de alte ameninţări, inclusiv „diseminarea rapidă online a conţinutului polarizant” care „poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în diaspora din UE şi în rândul altor indivizi”.

Europol trage un semnal de alarmă cu privire la reţelele legate de Iran din Europa, inclusiv grupurile asociate cu aşa-numita „Axă a Rezistenţei” Iranului şi „reţelele criminale” despre care se crede că operează sub îndrumarea instituţiilor de securitate iraniene.

Război sfânt împoriva SUA

Avertismentele agenţiei vin la câteva zile după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite şi Israelului, în urma morţii ayatollahului Khamenei în atacurile comune ale SUA şi Israelului de sâmbătă.

Iranul a emis, de asemenea, avertismente directe către guvernele europene. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat recent că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii săi şi va fi considerată „un act de război”.

Crește vigilența europeană

Mai multe guverne europene au intensificat deja măsurile de securitate.

În Germania, Ministerul de Interne din Renania de Nord-Westfalia a declarat pentru Euronews că în prezent „nu există dovezi sau indicii” privind ameninţări specifice, dar a recunoscut că „o schimbare a situaţiei de ameninţare” este posibilă „în orice moment” din cauza situaţiei dinamice.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat la începutul acestei săptămâni că guvernul Franţei a întărit operaţiunea de securitate militară „Opération Sentinelle” în toată ţara şi a sporit protecţia în jurul „locurilor şi persoanelor cele mai expuse”.

Citește și

Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare”

După întâlnirea de joi cu oficialii regionali din domeniul securităţii, conducerea poliţiei şi serviciile de informaţii, ministrul de interne al ţării, Laurent Nuñez, a declarat că nu există „nicio ameninţare cunoscută” de atac terorist iminent pe teritoriul francez, dar că vigilenţa rămâne la cel mai înalt nivel.

Deşi recentele atacuri majore din Franţa au fost în mare parte legate de grupuri jihadiste, autorităţile spun că ameninţările legate de Iran rămân o preocupare.

Atacuri șocante

Unul dintre cele mai semnificative incidente recente a avut loc în 2018, când agenţi iranieni au fost acuzaţi că au planificat să bombardeze un miting al disidenţilor iranieni lângă Paris. Atacul ar fi vizat o adunare organizată la Villepinte de Organizaţia Mojahedinilor Populari din Iran, dar a fost în cele din urmă dejucat de serviciile de informaţii europene.

Franţa a mai fost ţinta unor atacuri legate de Iran. Între 1985 şi 1986, o serie de atentate cu bombă la Paris au ucis 12 persoane şi au rănit peste 200.

Însă, potrivit presei franceze, serviciile de informaţii ale ţării se tem cel mai mult de atacurile menite să şocheze opinia publică. „Regimul luptă pentru supravieţuirea sa în ţară, aşa că ar putea fi tentat să provoace instabilitate în ţările pe care le consideră susţinătoare ale ceea ce se întâmplă în prezent la nivel regional”, a declarat David Rigoulet-Roze, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică, pentru postul de radio France info.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
azer
4
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
VP JD Vance Joins the White House Press Briefing
5
Spania contrazice Casa Albă și neagă că ar fi acceptat cooperarea cu armata SUA, după...
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Un stat european votează pe 29 august dacă reia negocierile pentru aderarea la UE. „Își vor decide viitorul odată pentru totdeauna”
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Armata SUA elaborează un plan pentru trecerea navelor prin Ormuz, spune un oficial al Casei Albe
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Opțiuni pe termen scurt, de reducere a prețului la energie, discutate de UE
photo-collage.png (80)
Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
„Sunt îngrijorate de un posibil război civil”. Anunțul șefei diplomației europene privind evoluțiile din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
Steag Rusia Iran
Rusia a furnizat Iranului informații privind amplasarea bazelor...
Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 20225.
Protest la Palatul Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor...
Vladimir Putin Visits Hungary
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile...
intrarea in sala CCR
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care prevede...
Ultimele știri
Un important oraș din România ar putea muta sălile de jocuri de noroc în zone industriale. „Să-și desfășoare activitatea de Las Vegas”
„Este prea periculos să-mi văd propriii copii”, recunoaște Volodimir Zelenski într-un interviu. Ce spune despre o nouă candidatură
CM de fotbal 2026: Mexicul pregătește o armată mai mare decât cea a României pentru a asigura securitatea echipelor și a fanilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un...
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii