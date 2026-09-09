Evadare incredibilă în Columbia. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți

Un soldat columbian din Legiunea Străină franceză, răpit de gherile în timp ce se afla în vacanță în țara sa, a reușit să evadeze după aproape o lună de captivitate. Deși avea mâinile legate, bărbatul și-a imobilizat paznicul, i-a luat arma și s-a aruncat într-un râu, apoi a mers timp de patru zile printr-o regiune muntoasă controlată de grupări implicate în traficul de droguri, până când a ajuns la o secție de poliție, relatează News.ro.

José Olger Melo Charry, în vârstă de 35 de ani, a evadat pe 3 septembrie, după ce le-a cerut răpitorilor să fie dus într-un loc mai retras pentru a-și face nevoile, a declarat marți pentru AFP o sursă militară de rang înalt.

Rămas singur cu unul dintre paznici, soldatul l-a imobilizat și i-a luat pușca, deși avea mâinile legate. Apoi, cu mâinile încă legate, s-a aruncat într-un râu și a reușit să fugă.

Patru zile printr-o zonă controlată de grupări armate

După ce a reușit să se elibereze din legături, bărbatul a mers pe jos timp de patru zile printr-o regiune din Anzii columbieni în care acționează grupări armate implicate în traficul de droguri. Duminică, el a ajuns la o secție de poliție.

„De fiecare dată când trecea o motocicletă, se ascundea” în spatele stâncilor sau se urca în copaci, a declarat responsabilul militar, sub protecția anonimatului.

În declarația dată armatei columbiene, José Olger Melo Charry a povestit că a luat masa la un țăran, dar s-a temut că acesta l-ar putea denunța gherilelor.

În timpul fugii, soldatul a reușit să-și contacteze familia prin telefon. Rudele sale au informat forțele de ordine că acesta evadase și că se deplasa pe jos prin munți.

Sursa militară a precizat că soldatul era considerat un „peşte mare” de către luptătorii de gherilă și că a stat cu mâinile și picioarele legate în cea mai mare parte a captivității.

Armata columbiană a anunțat luni că bărbatul a parcurs timp de patru zile traseul care l-a dus spre libertate, fără să ofere însă detalii despre împrejurările în care acesta a evadat. Autoritățile columbiene au precizat că răpitorii nu au cerut niciodată o răscumpărare.

Bărbatul a fost răpit în timp ce se afla în vacanță

José Olger Melo Charry este caporal în Legiunea Străină franceză și se afla în permisie. El revenise în Columbia pentru a-și petrece vacanța.

Soldatul a fost răpit pe 6 august, în timp ce se deplasa pe un drum din departamentul Nariño, situat în sud-vestul țării. Răpirea a fost comisă de un grup disident al fostelor Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC).

Regiunea este considerată un bastion al organizațiilor implicate în traficul de cocaină și în exploatarea minieră ilegală. Potrivit Ministerului francez al Apărării, soldatul nu primise permisiunea de a călători în Columbia.

Editor : Ș.A.