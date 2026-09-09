Live TV

Evadare incredibilă în Columbia. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-09-09T121637.568
José Olger Melo Charry. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Patru zile printr-o zonă controlată de grupări armate Bărbatul a fost răpit în timp ce se afla în vacanță

Un soldat columbian din Legiunea Străină franceză, răpit de gherile în timp ce se afla în vacanță în țara sa, a reușit să evadeze după aproape o lună de captivitate. Deși avea mâinile legate, bărbatul și-a imobilizat paznicul, i-a luat arma și s-a aruncat într-un râu, apoi a mers timp de patru zile printr-o regiune muntoasă controlată de grupări implicate în traficul de droguri, până când a ajuns la o secție de poliție, relatează News.ro.

José Olger Melo Charry, în vârstă de 35 de ani, a evadat pe 3 septembrie, după ce le-a cerut răpitorilor să fie dus într-un loc mai retras pentru a-și face nevoile, a declarat marți pentru AFP o sursă militară de rang înalt.

Rămas singur cu unul dintre paznici, soldatul l-a imobilizat și i-a luat pușca, deși avea mâinile legate. Apoi, cu mâinile încă legate, s-a aruncat într-un râu și a reușit să fugă.

Patru zile printr-o zonă controlată de grupări armate

După ce a reușit să se elibereze din legături, bărbatul a mers pe jos timp de patru zile printr-o regiune din Anzii columbieni în care acționează grupări armate implicate în traficul de droguri. Duminică, el a ajuns la o secție de poliție.

„De fiecare dată când trecea o motocicletă, se ascundea” în spatele stâncilor sau se urca în copaci, a declarat responsabilul militar, sub protecția anonimatului.

În declarația dată armatei columbiene, José Olger Melo Charry a povestit că a luat masa la un țăran, dar s-a temut că acesta l-ar putea denunța gherilelor.

În timpul fugii, soldatul a reușit să-și contacteze familia prin telefon. Rudele sale au informat forțele de ordine că acesta evadase și că se deplasa pe jos prin munți.

Sursa militară a precizat că soldatul era considerat un „peşte mare” de către luptătorii de gherilă și că a stat cu mâinile și picioarele legate în cea mai mare parte a captivității.

Armata columbiană a anunțat luni că bărbatul a parcurs timp de patru zile traseul care l-a dus spre libertate, fără să ofere însă detalii despre împrejurările în care acesta a evadat. Autoritățile columbiene au precizat că răpitorii nu au cerut niciodată o răscumpărare.

Bărbatul a fost răpit în timp ce se afla în vacanță

José Olger Melo Charry este caporal în Legiunea Străină franceză și se afla în permisie. El revenise în Columbia pentru a-și petrece vacanța.

Soldatul a fost răpit pe 6 august, în timp ce se deplasa pe un drum din departamentul Nariño, situat în sud-vestul țării. Răpirea a fost comisă de un grup disident al fostelor Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC).

Regiunea este considerată un bastion al organizațiilor implicate în traficul de cocaină și în exploatarea minieră ilegală. Potrivit Ministerului francez al Apărării, soldatul nu primise permisiunea de a călători în Columbia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digi Sport
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Colombia Earthquake
Columbia, zguduită din nou de un seism. Cutremurul de 5,1 a provocat panică în Bogota
detinut
Căutări de amploare pentru a da de urma deținutului din Baia Mare care a evadat. Autoritățile au folosit drone cu termoviziune
detiuut
Un deţinut de la Penitenciarul Baia Mare a evadat. Au fost amplasate filtre de poliție. Ce i-a spus soția înainte ca bărbatul să fugă
Daniela Largo
Cutremur în Columbia. Femeia care a supravieţuit 37 de ore sub dărâmături a murit la spital. „Aş vrea ca totul să se termine repede”
cutremur- seism columbia
Cutremurul din Columbia, prin ochii unei românce: „Am văzut că a durat 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult”
Recomandările redacţiei
adolescenti pe acoperișul unei clădiri.
Trend periculos pe rețelele sociale: tinerii se urcă pe clădiri...
Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
„Lumea e în pericol”. Un cercetător părăsește industria IA...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Ce cred românii despre introducerea uniformei obligatorii în școli...
o mana de barbat pe picioarele unei femei
Acuzații de hărțuire sexuală la Universitatea Transilvania din...
Ultimele știri
Trump nu s-a opus sancţiunilor impuse de Marea Britanie asupra coloniilor israeliene din Cisiordania (Axios)
Mai puțin de 2 din 10 liceeni fac suficientă mișcare. INSP a demarat o campanie națională pentru un stil de viață sănătos. Ce recomandă
Accident grav în Iași. Un camion s-a răsturnat peste o mașină: o persoană a murit, alta este inconștientă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Are probleme cu inima și nu am vrut să o pun într-o astfel de situație". Mama Alinei Pușcău nu a vrut să...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
El e primul antrenor care spune PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Roxana Blagu de la trupa Trident, mesaj dureros pentru fiica ei, după ani de despărțire: “Am plâns. Am sperat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză în Ucraina. Fiul ei și al lui Brad Pitt, antrenament neașteptat la un club de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Salma Hayek a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit. Actrița a renunțat la haine pentru o...