Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, generalul Valerii Zalujnîi, nu consideră că demersul Ucrainei către aderarea la NATO, prevăzut în Constituția țării, are perspective de viitor, relatează European Pravda.

El a făcut această declarație în cadrul unei discuții privind integrarea euro-atlantică, la reuniunea generală a ambasadorilor de la Kiev.

Ambasadorul a luat cuvântul în cadrul unei discuții între înalți diplomați pe tema integrării euro-atlantice. Și, deși i s-a cerut să comenteze chestiunea participării Ucrainei la coaliția JEF (Forțele Expediționare Unite), el a început prin a se pronunța cu privire la Alianță.

„Cunosc foarte bine NATO. Timp de vreo 12 ani, probabil, m-am ocupat personal de adoptarea standardelor NATO și am ascultat în fiecare an povești despre faptul că, în curând, vom adera la NATO. Din păcate, nu vom adera niciodată la această organizație!”, a subliniat Zalujnîi.

El consideră că un obstacol în calea integrării Ucrainei în Alianță este faptul că „este imposibil să aderi, la nivelul actual de dezvoltare al Forțelor Armate ale Ucrainei… la o organizație care se bazează pe doctrinele din cel de-al Doilea Război Mondial”.

De asemenea, acesta a evaluat extrem de negativ capacitatea NATO, în ciuda faptului că Marea Britanie, SUA și alte țări sunt membre ale acestei organizații. „Cel mai probabil, NATO va rămâne așa cum este acum, iar Ucraina va avea nevoie de vreo 12 ani pentru a se alinia la standardele necesare pentru a ajunge măcar la jumătate din nivelul Federației Ruse”, a declarat el.

În ciuda acestei evaluări, Zalujnîi a recunoscut că „Ucraina are nevoie de tehnologii care, în prezent, se regăsesc încă în țările NATO”, inclusiv în ceea ce privește apărarea antirachetă, capacitățile spațiale și altele asemenea.

În contextul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, acesta nu consideră NATO ca fiind eficientă, ci alte alianțe. „Ucraina… se va alătura blocurilor și alianțelor care, probabil, se vor forma. Cel mai probabil, vom vorbi despre un bloc european de securitate militară”. De asemenea, Zalujnîi consideră că un mecanism eficient de garanții de securitate este aderarea Ucrainei la JEF.

„Din 2015, în cadrul JEF s-au constituit organele de conducere. Da, sunt încă fragile, da, nu au ajuns încă la un nivel la care să putem spune că ne corespund”, exprimându-și regretul că Ucraina nu depune eforturi pentru aderarea la JEF.

Este de remarcat faptul că JEF nu prevede, în prezent, mecanisme de securitate colectivă și obligații de apărare reciprocă între membrii săi.

Anterior, 10 membri ai Forțelor Expediționare Unite (JEF) au semnat un memorandum de intenții privind crearea unor „forțe navale multinaționale”, care vor constitui „o completare a NATO”.

Ucraina a aderat deja la acordul de parteneriat extins cu JEF.

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Editor : A.M.G.