Live TV

Evaluările proprii ale Moscovei relevă pierderi rusești uluitoare în Ucraina. Ele ar fi mai mari chiar decât estimările Kievului

Data actualizării: Data publicării:
Ramașițe soldați ruși
Foto: Profimedia
Din articol
Cifre și surse

Evaluările clasificate ale Kremlinului estimează că 1.315.000 de soldați ruși au fost uciși și răniți pe câmpul de luptă de la începutul invaziei rusești în Ucraina în februarie 2022, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 10 martie, citând rapoarte ale serviciilor secrete ucrainene.

Zelenski, care a făcut aceste declarații după o întâlnire cu Oleh Ivașcenko, noul șef al serviciului de informații militare (HUR), a declarat pe rețelele sociale că estimarea pierderilor rusești provine din documente obținute de rețelele de informații ale Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

„Avem motive să credem că aceste cifre sunt subestimate”, a adăugat Zelenski.

Kyiv Independent nu poate verifica în mod independent rapoartele serviciilor de informații.

Ultimele rapoarte sunt relativ în concordanță cu estimările făcute de Statul Major al Ucrainei, care, la 10 martie, estimează că Rusia a pierdut aproximativ 1.274.990 de soldați în Ucraina. Cifrele nu specifică numărul de morți sau răniți, deși consensul general este că acestea includ morți, răniți, dispăruți și capturați.

De la începutul invaziei pe scară largă, autoritățile ruse au refuzat să facă publice cifrele privind pierderile armatei lor. Deși inițial au fost publicate unele informații oficiale, au trecut deja peste trei ani de când Rusia a furnizat ultima dată cifre, chiar și cele foarte minimizate.

„S-a înregistrat o schimbare în raportul dintre morți și răniți în rândul forțelor ruse: din 100% pierderi, 62% sunt morți și 38% răniți”, a spus Zelenski.

Președintele nu a specificat numărul total de pierderi la care se aplică acest raport. Nu a fost clar imediat dacă cifra se referă la cei 1.315.000 de soldați ruși pe care, potrivit lui, rapoartele rusești îi menționează ca fiind uciși sau grav răniți.

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Cifre și surse

Într-un discurs ținut la Conferința de securitate de la München în februarie 2025, Zelenski a spus că aproape 250.000 de soldați ruși au fost uciși, deși acest număr a crescut semnificativ în ultimul an.

Analiștii occidentali au constatat în repetate rânduri că 2025 a fost cel mai sângeros an al războiului pe scară largă, pierderile Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina ajungând la nu mai puțin de 400.000 de morți, răniți și dispăruți în acel an.

Conform unor estimări, Rusia ar fi putut pierde mai mulți soldați în 2025 decât în perioada 2022-2024 la un loc.

Media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a peste 200.000 de militari ruși uciși în Ucraina până la 2 martie.

Zelenski a declarat pentru France TV într-un interviu din 4 februarie că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși pe câmpul de luptă de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei.

Un raport CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a suferit probabil între 500.000 și 600.000 de victime între februarie 2022 și decembrie 2025, dintre care între 100.000 și 140.000 sunt considerate ucise în luptă (KIA).

Citește și

Viktor Orban găsește o utilitate Ucrainei și devine critic cu Moscova: „Securitatea noastră, mai bună dacă nu suntem vecini cu Rusia”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Cum îl va ocoli UE pe Viktor Orban pentru a aloca Ucrainei zeci de miliarde de euro vitale pentru economia Kievului
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
„Sună familiar”. Cât de mult seamănă „Epic Fury” a lui Trump cu „operațiunea militară specială” a lui Putin în Ucraina
racheta storm shadow
Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow o fabrică de componente militare din Rusia. Moscova anunță 6 morți și 37 de răniți
pod rutier dintre România și Ucraina
Când va fi deschis traficului podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa
erdogan
Războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”, declară preşedintele Erdogan
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza...
CSAT
Ședință CSAT pentru noi forțe militare și echipamente SUA în România...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Iranul cere „ochi pentru ochi”...
Cristian Păun
Deficitul și datoria publică pun presiune pe buget. Cristian Păun...
Ultimele știri
Cum se implică Rusia în alegerile din Ungaria: campanie de dezinformare susținută de Kremlin pentru menținerea lui Orban la putere
Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în străinătate. Ce destinații sunt preferate și care țări scad în preferințe
Libertatea presei, în declin în SUA după revenirea la putere a lui Donald Trump, arată un raport IAPA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
ÎPS Teodosie lucrează cu un fost angajat SRI în dosarul de corupție. Cine e ”spionul vocilor”, românul care a...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald...
dr_adriana_camuescu
Analiza simplă ce poate pune întrebări importante
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Katy Perry, lăudată de fiul cel mare al iubitului ei, Justin Trudeau: "E cool, e foarte drăguță. Am vorbit...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Elena Udrea spune că fiica ei a vizitat-o de 156 de ori la Penitenciarul Târgșor în timpul detenției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026