Evaluările proprii ale Moscovei relevă pierderi rusești uluitoare în Ucraina. Ele ar fi mai mari chiar decât estimările Kievului

Evaluările clasificate ale Kremlinului estimează că 1.315.000 de soldați ruși au fost uciși și răniți pe câmpul de luptă de la începutul invaziei rusești în Ucraina în februarie 2022, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 10 martie, citând rapoarte ale serviciilor secrete ucrainene.

Zelenski, care a făcut aceste declarații după o întâlnire cu Oleh Ivașcenko, noul șef al serviciului de informații militare (HUR), a declarat pe rețelele sociale că estimarea pierderilor rusești provine din documente obținute de rețelele de informații ale Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

„Avem motive să credem că aceste cifre sunt subestimate”, a adăugat Zelenski.

Kyiv Independent nu poate verifica în mod independent rapoartele serviciilor de informații.

Ultimele rapoarte sunt relativ în concordanță cu estimările făcute de Statul Major al Ucrainei, care, la 10 martie, estimează că Rusia a pierdut aproximativ 1.274.990 de soldați în Ucraina. Cifrele nu specifică numărul de morți sau răniți, deși consensul general este că acestea includ morți, răniți, dispăruți și capturați.

De la începutul invaziei pe scară largă, autoritățile ruse au refuzat să facă publice cifrele privind pierderile armatei lor. Deși inițial au fost publicate unele informații oficiale, au trecut deja peste trei ani de când Rusia a furnizat ultima dată cifre, chiar și cele foarte minimizate.

„S-a înregistrat o schimbare în raportul dintre morți și răniți în rândul forțelor ruse: din 100% pierderi, 62% sunt morți și 38% răniți”, a spus Zelenski.

Președintele nu a specificat numărul total de pierderi la care se aplică acest raport. Nu a fost clar imediat dacă cifra se referă la cei 1.315.000 de soldați ruși pe care, potrivit lui, rapoartele rusești îi menționează ca fiind uciși sau grav răniți.

Cifre și surse

Într-un discurs ținut la Conferința de securitate de la München în februarie 2025, Zelenski a spus că aproape 250.000 de soldați ruși au fost uciși, deși acest număr a crescut semnificativ în ultimul an.

Analiștii occidentali au constatat în repetate rânduri că 2025 a fost cel mai sângeros an al războiului pe scară largă, pierderile Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina ajungând la nu mai puțin de 400.000 de morți, răniți și dispăruți în acel an.

Conform unor estimări, Rusia ar fi putut pierde mai mulți soldați în 2025 decât în perioada 2022-2024 la un loc.

Media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a peste 200.000 de militari ruși uciși în Ucraina până la 2 martie.

Zelenski a declarat pentru France TV într-un interviu din 4 februarie că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși pe câmpul de luptă de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei.

Un raport CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a suferit probabil între 500.000 și 600.000 de victime între februarie 2022 și decembrie 2025, dintre care între 100.000 și 140.000 sunt considerate ucise în luptă (KIA).

