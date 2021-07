Nava Ever Given va putea părăsi miercuri Canalul Suez, după ce proprietarii și asiguratorii vasului au anunțat că au ajuns la un acord cu autoritățile egiptene, informează The Guardian.

Autoritatea Canalului Suez (SCA) a reținut nava și echipajul într-un lac aflat la mijlocul căii navigabile, începând cu 29 martie. Vasul aflat sub proprietate japoneză a rămas blocat pe diagonală în Canalul Suez timp de șase zile la finalul lunii martie, perturbând comerțul mondial.

Autoritățile egiptene au cerut 916 milioane de dolari pentru operațiunea de deblocare, daune morale și pierderile provocate de blocaj, însă ulterior și-au scăzut pretențiile la 550 de milioane.

Imagine din satelit publicată de Maxaar Technologies pe 29 martie, când nava Ever Given era aproape de deblocare. Sursa foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies Deschide galeria foto

"Pregătirile pentru eliberarea vasului vor fi făcute și un eveniment pentru a marca acordul va fi organizat la sediul Autorității pentru Canalul Suez la momentul potrivit", a declarat Faz Peermohamed, oficial al companiei Stann Marine, care reprezintă asiguratorii vasului și proprietarul Shoei Kisen.

Autoritățile japoneze au anunțat că acordul va fi semnat miercuri, în cadrul ceremoniei, iar participanții la eveniment vor putea să vadă nava plecând. Stann Marine nu a oferit detalii despre înțelegere.

Osama Rabie, președintele Consiliului de Administrație al SCA, a anunțat că partea egipteană va primi și un remorcher cu capacitate de tractare de 75 de tone în cadrul acordului, dar nu a făcut publice alte informații. "Am menținut drepturile SCA, ne-am menținut relația cu compania japoneză și relațiile politice cu Japonia", a declarat Rabie, duminică, la un post de televiziune egiptean.

SCA a înregistrat venituri de 3 miliarde de dolari în primele șase luni din 2021, în creștere cu 8,8% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, în ciuda întreruperii cauzată de Ever Given.

