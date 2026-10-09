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Exercițiile militare nucleare NATO care îl enervează pe Putin. Alianța încearcă să calmeze tensiunile cu Rusia

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F-16 belgian
Steadfast Noon. Foto: Profimedia
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NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exerciţiu nuclear din Italia nu reprezintă un motiv de îngrijorare, în contextul tensiunilor ridicate dintre alianţă şi Moscova, scrie Politico.

NATO a anunţat joi că 17 aliaţi vor participa la exerciţiul anual „Steadfast Noon”, care va avea loc în perioada 13-23 octombrie. Însă anul acesta, exerciţiul are loc în condiţiile unui schimb tensionat de scrisori între Moscova şi NATO, după ce aliaţii au desfăşurat exerciţii în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în luna august.

„Facem acest lucru în fiecare an şi acesta este, de asemenea, un mesaj clar adresat unor ţări precum Rusia, că nu există motive de îngrijorare”, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO. „Este un eveniment prevăzut şi nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greşită a situaţiei”, a subliniat ea.

„Scopul său este, în esenţă, să antreneze forţele noastre aliate, astfel încât să fim pregătiţi şi să asigurăm siguranţa şi securitatea capacităţii noastre nucleare”, a declarat ea reporterilor.

După ce NATO a desfăşurat de curând exerciţii militare, Moscova a trimis o scrisoare alianţei în care ameninţa că va lovi teritoriul aliaţilor şi menţiona utilizarea arsenalului său nuclear - o mişcare pe care secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat-o public săptămâna trecută.

Tensiunile cresc pe măsură ce ţările europene acuză Rusia de o serie de sabotaje şi de intensificarea aşa-numitelor atacuri hibride pe întreg continentul.

„Intenţia noastră este să menţinem cu adevărat calmul”, a declarat un oficial de rang înalt al NATO. Oficialii ruşi „continuă să amplifice această atmosferă de tensiune, iar noi vom continua să încercăm să calmăm spiritele”, a adăugat oficialul.

Colonelul american David Bull, şeful operaţiunilor nucleare ale NATO, a declarat că exerciţiul din Italia a atras o participare „similară” cu cea din anii precedenţi şi cuprinde totul, de la o „alertă simulată până la un exerciţiu de zbor real” - dar „fără arme nucleare reale”, a subliniat el.

De asemenea, vor fi implicate aeronave cu dublă capacitate şi trupe terestre pentru a sprijini exerciţiul şi pentru a se antrena în încărcarea, alimentarea cu combustibil şi întreţinerea avioanelor, a adăugat un înalt oficial militar al NATO.

Ambasada Rusiei în Belgia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, precizează Politico.

Editor : Sebastian Eduard

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