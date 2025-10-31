„Exil de lux” pentru prințul căzut în dizgrație. Regele Charles îi oferă fratelui său Andrew sume cu șase cifre și o rentă anuală

Regele Charles ar fi decis să-i asigure fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, un „exil de lux”, pentru a pune capăt definitiv scandalului care a afectat familia regală. Fostul duce de York ar urma să primească o plată unică de ordinul sutelor de mii de lire sterline și o rentă anuală din fondurile private ale suveranului, ca parte a unui acord de relocare din reședința Royal Lodge din Windsor într-o proprietate privată din Sandringham, potrivit The Guardian.

Una dintre opțiunile analizate pentru relocarea lui Andrew Mountbatten-Windsor – în încercarea regelui Charles de a găsi „o soluție definitivă” la problema fratelui său – include o plată unică de ordinul sutelor de mii de lire sterline, pentru a acoperi mutarea sa din reședința Royal Lodge din Windsor către o locuință privată în Sandringham, Norfolk.

Ulterior, acesta ar urma să primească o rentă anuală (anuitate) provenită din fondurile private ale regelui Charles, estimată la câteva ori mai mare decât pensia sa militară de 20.000 de lire pe an, potrivit unor surse apropiate de familie.

Negocierile privind pachetul de relocare sunt în desfășurare.

După ce a fost deposedat de toate titlurile, inclusiv de cel de prinț și de dreptul de a folosi formula HRH (His Royal Highness), Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliminat și de pe lista oficială a nobilimii britanice, la doar câteva ore după ce Palatul Buckingham a anunțat declanșarea procedurii formale.

