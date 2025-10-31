Live TV

„Exil de lux” pentru prințul căzut în dizgrație. Regele Charles îi oferă fratelui său Andrew sume cu șase cifre și o rentă anuală

Data publicării:
Screenshot 2025-10-31 221640
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea. Foto: Reuters

Regele Charles ar fi decis să-i asigure fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, un „exil de lux”, pentru a pune capăt definitiv scandalului care a afectat familia regală. Fostul duce de York ar urma să primească o plată unică de ordinul sutelor de mii de lire sterline și o rentă anuală din fondurile private ale suveranului, ca parte a unui acord de relocare din reședința Royal Lodge din Windsor într-o proprietate privată din Sandringham, potrivit The Guardian.

Una dintre opțiunile analizate pentru relocarea lui Andrew Mountbatten-Windsor – în încercarea regelui Charles de a găsi „o soluție definitivă” la problema fratelui său – include o plată unică de ordinul sutelor de mii de lire sterline, pentru a acoperi mutarea sa din reședința Royal Lodge din Windsor către o locuință privată în Sandringham, Norfolk.

Ulterior, acesta ar urma să primească o rentă anuală (anuitate) provenită din fondurile private ale regelui Charles, estimată la câteva ori mai mare decât pensia sa militară de 20.000 de lire pe an, potrivit unor surse apropiate de familie.

Negocierile privind pachetul de relocare sunt în desfășurare.

După ce a fost deposedat de toate titlurile, inclusiv de cel de prinț și de dreptul de a folosi formula HRH (His Royal Highness), Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliminat și de pe lista oficială a nobilimii britanice, la doar câteva ore după ce Palatul Buckingham a anunțat declanșarea procedurii formale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe...
grindeanu bolojan manda
Claudiu Manda: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun...
militari ucraineni
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a...
comemorare victime colectiv
Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului...
Ultimele știri
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: „Cu PSD la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american”
Sorin Grindeanu, replică pentru Ilie Bolojan și legea Nordis depusă de PNL: Nu e niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată
Unele modele AI refuză să se oprească atunci când li se cere acest lucru. Studiu: Par să dezvolte un nou „instinct de supraviețuire”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Emeritus King Juan Carlos I Enjoys A Walk Through Sanxenxo, Spain - 22 Jun 2025
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos dezminte că ar fi avut o idilă cu prințesa Diana
photo-collage.png - 2025-10-29T204424.025
Londra lansează planul pentru emisii net zero. Cum vrea guvernul britanic să reducă facturile și să stimuleze economia
Pilula de a doua zi
Pilula de a doua zi este disponibilă gratuit în farmaciile din Marea Britanie. În Japonia, deocamdată, s-a renunțat la rețetă
ue, marea britanie
UE avertizează Marea Britanie: Proiectul de lege propus de Keir Starmer riscă să încalce acordul post-Brexit (The Guardian)
Malta International Airshow flying display in Qawra
Marea Britanie vinde avioane Eurofighter Typhoon Turciei, pentru apărarea flancului sud-estic al NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției...
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles