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„Există o bombă cu ceas”. O schimbare de poziție a lui Trump poate dezavantaja Coreea de Sud în cursa pentru submarinele nucleare

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Avantajul Coreei de Nord, o amenințare pentru SUA „O bombă cu ceas”

Coreea de Nord și Coreea de Sud se întrec în construirea de submarine cu propulsie nucleară. Seul vede o oportunitate mult așteptată de a dezvolta nave mai puternice, după ce Donald Trump și-a dat acordul anul trecut, însă analiștii iau în calcul posibilitatea ca președintele american să se răzgândească, arată Financial Times

Faptul că a decis să denumească nava după Jang Bogo, un comandant naval din secolul al IX-lea cunoscut drept „Regele Mării”, reflectă speranțele Coreei de Sud legate de noul submarin cu propulsie nucleară pe care îl are în plan.

Submarinul „Jang Bogo-N” este menit să ofere un răspuns puternic la submarinul cu rachete cu propulsie nucleară aflat deja în construcție al rivalei Coreea de Nord.

Analiștii afirmă că noul program de submarine, anunțat în luna mai, va intensifica cursa de înarmare deja acerbă dintre cele două țări, deja puternic militarizate. De asemenea, acesta ar putea schimba calculele maritime în întreaga regiune, într-un moment marcat de tensiuni geopolitice în creștere.

Introducerea de către Coreea de Sud a submarinelor cu propulsie nucleară, care sunt mai rapide, mai silențioase și au o autonomie subacvatică mult mai mare decât omoloagele lor convenționale, ar „complica procesul decizional” al Coreei de Nord și al altor potențiali adversari ai SUA, a afirmat Peter Ward, de la Institutul Sejong din Seul.

„Este o îmbunătățire semnificativă a capacităților navale ale Coreei de Sud”, a spus Ward.

Avantajul Coreei de Nord, o amenințare pentru SUA

Pe hârtie, Coreea de Nord are un avantaj. În 2021, țara  și-a anunțat planurile privind submarinele cu propulsie nucleară, care i-ar oferi Phenianului o capacitate de „răspuns” împotriva unui atacator, chiar și în cazul în care toate rachetele sale nucleare terestre ar fi distruse.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a dezvăluit anul trecut corpul primei nave de acest tip, care, dacă ar fi pusă în funcțiune, ar putea opera mult mai departe în Pacific decât actuala sa flotă diesel-electrică. Acest lucru ar complica planificarea militară a SUA, reprezentând o amenințare pentru Guam, Hawaii și, potențial, pentru continentul american, a spus Ward.

Însă analiștii spun că încă nu este clar dacă nava conține un reactor funcțional și echipamente de propulsie sau dacă misterioasa Coree de Nord are într-adevăr capacitatea de a produce astfel de sisteme.

„Coreea de Nord ne-a arătat submarinul propriu-zis. Dar trebuie să verificăm dacă reactorul și tehnologia de interfață a acestuia funcționează corespunzător”, a declarat Moon Geun-sik, un fost comandant care predă acum la Universitatea Hanyang. 

În 2023, Phenianul a lansat submarinul „Hero Kim Gun Ok”, un submarin diesel-electric modificat pentru a transporta rachete balistice și de croazieră cu capacitate nucleară. Însă, în ciuda fastului cu care a fost prezentat, analiștii afirmă că nu există dovezi că acesta ar fi intrat în serviciu operațional.

Cu toate acestea, Kim Yeol-soo, de la Institutul Coreean pentru Afaceri Militare, a declarat că Phenianul dispune de căi pentru a achiziționa orice tehnologie care i-ar putea lipsi, cel mai evident prin legăturile militare cu Moscova, consolidate de sprijinul acordat războiului președintelui Vladimir Putin din Ucraina.

„Având în vedere că oferă atât de mult sprijin Rusiei în acest moment, ar putea cere în schimb întregul sistem de propulsie nucleară”, a spus Kim, adăugând că o altă opțiune ar fi să încerce să fure tehnologie legată de submarine de la alte țări.

„Capacitățile lor de hacking sunt remarcabile”, a spus el.

„O bombă cu ceas”

În schimb, nu există prea multe îndoieli cu privire la capacitatea tehnică a Coreei de Sud de a construi un submarin cu propulsie nucleară. Țara este unul dintre principalii exportatori de reactoare nucleare pentru centrale electrice și a construit cu succes numeroase submarine diesel-electrice.

Însă eforturile repetate depuse anterior de Coreea de Sud pentru a dezvolta submarine cu propulsie nucleară au fost zădărnicite de opoziția Statelor Unite. În temeiul acordurilor de cooperare nucleară, Seul are nevoie de aprobarea Washingtonului pentru a îmbogăți sau a reprocesa combustibilul de uraniu necesar.

Programul „Jang Bogo-N” se bazează pe o schimbare de atitudine a SUA, aparent confirmată în timpul unei vizite efectuate anul trecut în Coreea de Sud de către președintele american Donald Trump, ocazie cu care acesta a fost onorat de președintele Lee Jae Myung, primind o coroană de aur și cea mai înaltă distincție a națiunii.

Aparent ca răspuns la o solicitare directă din partea lui Lee, Trump a anunțat pe rețelele sociale că a acordat Coreei de Sud „aprobarea de a construi un submarin cu propulsie nucleară, în locul submarinelor cu motor diesel de modă veche și mult mai puțin manevrabile pe care le dețin în prezent”.

Însă Ankit Panda, de la centrul de studii Carnegie Endowment for International Peace din Washington, a afirmat că există o „bombă cu ceas legată de așteptările incompatibile dintre Trump și Coreea de Sud”.

Trump a declarat că submarinele vor fi construite în „șantierele navale din Philadelphia, chiar aici, în buna și vechea SUA”. Însă, deși șantierul naval din Philadelphia a fost achiziționat de conglomeratul sud-coreean Hanwha în 2024, acesta nu a construit niciodată submarine, iar Panda a afirmat că acest lucru ar fi „practic imposibil”.

„Odată ce atenția lui Trump se va îndrepta din nou asupra acestei chestiuni și se va descoperi că proiectul submarinelor nu este un «succes», ar putea exista o încercare de a se retrage din angajament”, a spus el.

Președintele Lee i-a spus lui Trump anul trecut că submarinele sud-coreene cu propulsie nucleară ar fi mai capabile să urmărească atât submarinele nord-coreene, cât și pe cele chineze, „reducând povara” asupra forțelor americane din regiune.

Kim Yeol-soo a afirmat despre Coreea de Sud că ar trebui să sublinieze, în cadrul discuțiilor private, disponibilitatea sa de a „juca rolul de a ține China sub control în numele SUA”.

Ministerul de Externe al Chinei a avertizat Seulul să abordeze cooperarea cu SUA în domeniul submarinelor nucleare „cu prudență”. Însă propria flotă în creștere a Chinei reprezintă o preocupare majoră pentru aliații SUA din regiune.

Potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice, la începutul anului 2025, Beijingul dispunea de 12 submarine cu propulsie nucleară operaționale și a lansat 10 astfel de nave între 2021 și 2025, depășind pentru prima dată Statele Unite atât ca număr, cât și ca tonaj, pe o perioadă de cinci ani.

Leif-Eric Easley, de la Universitatea Ewha din Seul, a afirmat că desfășurarea cu succes a submarinelor cu propulsie nucleară, fie de către Coreea de Nord, fie de către Coreea de Sud, ar avea implicații asupra echilibrului de putere dintre SUA și China în căile navigabile strategice din regiune.

„Aceasta ar intensifica dinamica jocului de-a șoarecele și pisica la nivel naval în Asia”, a spus el.

Editor : C.L.B.

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