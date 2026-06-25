Venezuela a fost lovită de două cutremure masive, cu magnitudine peste 7, care au avut loc în mai puțin de un minut. Mai multe clădiri au fost puse la pământ iar salvatorii caută acum supraviețuitori printre dărâmături. Un prim bilanț arată cel puțin 32 de morți și 700 de răniți. Alte seisme puternice au avut loc în Japonia și în Statele Unite. Mircea Radulian, cercetător științific în cadrul Institutului Național de Fizică a Pământului, a spus la Digi24 că e greu de explicat de ce în anumite perioade se intensifică activitatea seismică la nivelul globului și că un alt cutremur ar putea lovi oriunde.

Radulian a explicat de ce cutremurele din Venezuela au provocat pagube atât de mari.

„Putem spune că este grav, pentru că e vorba de fapt de două cutremure, de un dublu șoc, care au de magnitudine mare, peste 7. Este cel mai mare cutremur, din câte știu eu, în Venezuela din ultimii 100 de ani și faptul că avem de-a face cu două cutremure legate între ele înseamnă că situația este și mai gravă, pentru că energia eliberată este de două ori, echivalent a două cutremure de peste 7. Aceste șocuri, fiind înregistrate împreună, produc pagube mai mari decât un șoc simplu”, a explicat el.

Specialistul mai spune că un aspect neobișnuit este faptul că după aceste cutremure nu au fost înregistrate replici numeroase, așa cum se întâmplă în general.

„În mod normal, la un cutremur de acest tip și produs în crustă, mă aștept la replici chiar mai mari de 6 magnitudine. Deocamdată însă nu a fost replici prea multe. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu n-aș zice că este o activitate conform cu ceea ce ne-am fi așteptat. Însă nu se poate să nu avem în vedere și faptul că am putea avea și replici peste 6”, a spus el.

Întrebat dacă există o legătură între cutremurele din Venezuela, SUA și Japonia, Radulian a spus: „Este o problemă complicată. În mod normal n-ar trebui să existe o legătură, pentru că sunt distanțe mari între aceste zone. Ce putem spune, la nivel global, se pare că ar exista totuși anumite... Deocamdată e greu de explicat de ce în anumite perioade de timp se intensifică activitatea seismică la nivelul globului, chiar dacă ele între ele n-ar trebui să aibă legătură directă. Deci nu e exclus, aș putea să mă gândesc că există totuși și la nivel global anumite anumite elemente care pot să ducă la o creștere a activității seismice la nivelul întregului glob”.

Întrebat dacă am putea să ne așteptăm la noi seisme în alte zone, inclusiv în România, cercetătorul a spus: „Da, putem să ne așteptăm, însă aceste interacțiuni la scara globală sunt extrem de complicate și deocamdată n-ai de unde să știi. Se poate întâmpla în următoarea etapă, în timp. E posibil să ai un cutremur oriunde pe glob.”

Editor : M.B.