Expert în contraterorism: Asasinarea liderului suprem al Iranului a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă

Joseph Kent, fostul şef al departamentului antiterorism din administraţia lui Donald Trump, care a demisionat săptămâna aceasta din cauza războiului din Iran, a declarat, într-un interviu acordat comentatorului politic conservator Tucker Carlson, că operaţiunea americano-israeliană care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă vreodată.

„Nu sunt un admirator al fostului lider suprem, Ali Khamenei, dar el modera programul lor nuclear, îi împiedica să obţină o armă nucleară”, a argumentat Kent, citat de BBC.

„Dacă îl elimini, dacă îl ucizi în mod agresiv, oamenii se vor ralia în jurul acelui regim şi al următorului ayatollah pe care îl vei avea, şi cred că ăsta este acum cazul, conform tuturor datelor pe care le avem despre fiul său”, a adaugat el referindu-se la Mojtaba Khamenei, care a fost ales drept noul lider suprem al Iranului.

Întrebat de Carlson dacă Iranul era pe punctul de a obţine o armă nucleară, Kent a răspuns: „Nu, nu erau”, înainte de a adăuga că strategia Iranului era „să nu abandoneze complet programul nuclear”.

Ali Khamenei, care a condus Iranul cu o mână de fier în calitate de lider suprem timp de aproape patru decenii, a fost ucis luna trecută în urma unor atacuri comune ale SUA şi Israelului.

Kent reafirmă că Israelul a astra SUA în războiul cu Iranul

În primul său interviu de la demisia răsunătoare, Kent a făcut referire la comentariile secretarului de stat Marco Rubio, care a susţinut la începutul acestei luni că Iranul reprezintă o ameninţare iminentă, deoarece SUA consideră că Iranul va riposta dacă Israelul îl va ataca. El a calificat gândirea lui Rubio ca fiind eronată, deoarece, a spus el, nu există niciun motiv să se creadă că Iranul va ataca fără a fi provocat.

„Deci, ameninţarea iminentă pe care o descrie secretarul de stat nu vine din partea Iranului. Vine din partea Israelului”, a comentat Carlson. „Exact”, a răspuns Kent, potrivit News.ro.

„Şi cred că acest lucru se referă la o problemă mai amplă, şi anume cine este responsabil de politica noastră în Orientul Mijlociu”, a menţionat fostul oficial de rang înalt.

Kent, o personalitate controversată în trecut după ce a acordat un interviu unui simpatizant nazist şi naţionalist alb atunci când a candidat pentru un loc în Congres, s-a concentrat intens asupra Israelului în scrisoarea sa de demisie. Mesajul a atras critici semnificative pentru că era antisemit, inclusiv din partea senatorului republican Mitch McConnell, care votase pentru confirmarea lui Kent în funcţie.

„El a spus că ar fi o onoare să se întoarcă în lupta împotriva terorismului şi s-a angajat să conducă cu integritate şi responsabilitate”, a amintit el despre audierea de confirmare a lui Kent de anul trecut într-o postare pe X.

„Antisemitismul virulent din scrisoarea sa de demisie arată clar că domnul Kent este incapabil să-şi respecte aceste angajamente”, a comentat McConnell.

Nu existau informații că Iranul ar fi pregătit un atac surpriză de amploare

Fostul şef al departamentului de combatere a terorismului din administraţia Trump a mai spus, potrivit CNN, că nu existau „informaţii” conform cărora Iranul urma să lanseze un „atac surpriză de amploare” similar cu cele de la 11 septembrie sau Pearl Harbor.

„Nu existau informaţii care să spună: «Hei, indiferent de data, fie că era 1 martie, iranienii vor lansa acest atac surpriză de amploare, vor face ceva de genul 11 septembrie, Pearl Harbor etc. Vor ataca una dintre bazele noastre». Nu existau astfel de informaţii”, a declarat Kent în interviul acordat fostului prezentator al Fox News, devenit un influent podcaster conservator, Tucker Carlson.

„Revenind la ceea ce ştim despre iranieni. Ei sunt foarte, foarte calculaţi în ceea ce priveşte scara de escaladare”, a spus Kent, care marţi a anunţat că demisionează din administraţie din cauza dezacordurilor cu privire la războiul cu Iranul.

Casa Albă a invocat în repetate rânduri o „ameninţare nucleară iminentă” reprezentată de Iran ca motiv pentru lansarea atacurilor comune cu Israelul în 28 februarie.

Greu de ajuns la Trump

Fostul director al Centrului Naţional Antiterorism al SUA, Joe Kent, a declarat miercuri că „un număr considerabil de factori de decizie cheie nu au avut voie să vină şi să-şi exprime opinia” în faţa preşedintelui Donald Trump în perioada premergătoare războiului cu Iranul.

„În perioada premergătoare acestei ultime iteraţii, unui număr mare de factori de decizie cheie nu li s-a permis să vină şi să-şi exprime opinia în faţa preşedintelui”, a declarat Kent în interviul acordat lui Tucker Carlson.

El a menţionat, de asemenea, că a existat o „dezbatere aprinsă” înaintea atacurilor SUA asupra instalaţiilor nucleare iraniene de anul trecut.

În schimb, capacitatea comunităţii de informaţii de a oferi o „evaluare a raţionalului” în timpul informării preşedintelui „a fost în mare parte înăbuşită în această a doua rundă”, a spus Kent.

„Au purtat acea discuţie, ştii, în spatele uşilor închise, şi nu a existat nicio şansă ca vreo voce disidentă să se facă auzită”, a spus el mai târziu în podcast.

Editor : C.L.B.