Expert în securitate, la Pașaport Diplomatic: „Marea Neagră devine centrul NATO”

Marea Neagră rămâne o zonă strategică tensionată, iar războiul din Ucraina îi redefinește rolul în arhitectura de securitate europeană. Cu România și flancul estic al NATO în prima linie, fiecare mișcare diplomatică sau militară din această regiune are consecințe directe asupra stabilității unui întreg continent. Glenn Howard, preşedintele Fundaţiei Saratoga din Statele Unite și expert în Rusia, a împărtăşit la „Pașaport Diplomatic” viziunea lui despre cât de importantă devine Marea Neagră.

Cristina Cileacu: Glenn Howard, președintele Fundației Saratoga, bine ați venit la Pașapoart diplomatic.

Glenn Howard: Vă mulțumesc pentru invitație.

Conflict de uzură cu pierderi uriașe

Războiul din Ucraina a intrat în anul cinci fără ca un acord de pace să fie în vedere. Rusia s-a împotmolit într-un conflict de uzură cu costuri uriașe de ambele părți. De atunci, mai multe runde de negocieri au eșuat sau au fost abandonate. Administrația Trump a preluat inițiativa diplomatică la începutul lui 2025, cu promisiunea că va pune capăt războiului rapid, însă medierea americană s-a dovedit mai complicată decât se anticipa. Moscova a acceptat să negocieze, dar fără să-și modifice pozițiile de fond, în timp ce Kievul refuză orice cedare teritorială. Pe câmpul de luptă, ambele armate acumulează pierderi semnificative, deși Ucraina își recâștigă părți din teritoriu. Cert este că un deznodământ militar decisiv pare tot mai improbabil.

Cristina Cileacu: Sunteți expert în partea de est a lumii, în special în Rusia. Scrieți cărți despre aceste subiecte, despre situațiile pe care le avem aici. Și ați spus recent că Rusia pune în scenă un spectacol atunci când vorbim de negocierea păcii cu Ucraina. Vedem că sunt încă ceva discuții, dar nimic nu este consecvent. Ce vă așteptați să se întâmple în viitorul apropiat cu această situație, în timp ce Rusia pierde acum în Ucraina?

Glenn Howard: Cred că situația de acum este că rușii nu mai au răbdare cu președintele Trump. Am auzit de la americanii care au vizitat recent Moscova că rușii nu cred că președintele Trump va forța Ucraina să facă concesii în Donbas. Deci conflictul este acum într-un impas. Cei doi trimiși speciali, Jared Kushner și Witkoff, ar trebui să meargă la Kiev pentru prima dată într-o vizită și au recunoscut că discuțiile sunt acum în impas, chiar dacă președintelui Trump îi place să spună că încă fac progrese. Dar este greu pentru președinte să recunoască înfrângerea, că acesta a fost într-adevăr un obstacol foarte mare pentru el să forțeze, să aducă o pace negociată. Dacă suntem realiști, acum suntem într-un impas. Din punct de vedere militar, Ucraina câștigă pe câmpul de luptă, din cauza eșecului Starlink. Starlink a avut un impact uriaș asupra operațiunilor rusești pe câmpul de luptă. Deci cred că valul se schimbă în Ucraina și cred că cele 90 de miliarde de dolari pe care Uniunea Europeană le dă Ucrainei, o mare parte din această finanțare este pentru achiziționarea de arme militare. Așa că lucrurile se schimbă foarte mult și cred că Rusia nu va putea câștiga acest război. Dar este un război de uzură și a intrat acum în al cincilea an, iar Europa încă nu are industriile sale de apărare capabile să asigure securitate și apărare pe termen lung, chiar dacă războiul are acum cinci ani.

Ucraina devine exportator de securitate

Ucraina nu mai depinde exclusiv de Statele Unite pentru supraviețuirea sa militară și politică. Uniunea Europeană a alocat zeci de miliarde de euro pentru sprijin militar și economic, iar țările NATO de pe flancul estic au transformat coridoarele logistice spre Kiev în axe strategice permanente. Între timp, Zelensky a lansat o ofensivă diplomatică în afara spațiului occidental, căutând parteneri în Orientul Mijlociu și în Africa, zone unde influența rusă rămâne semnificativă. Această diversificare a rețelei de aliați reflectă o recalibrare conștientă a Kievului, care nu mai vrea să fie vulnerabil față de schimbările de dispoziție din Washington.

Cristina Cileacu: Ne vom întoarce în Europa, dar vreau să vă întreb pentru că, întâmplător, înregistrăm acest interviu într-o zi în care Volodimir Zelenski este prezent la București. El a venit din nou să discute de această dată cu liderii care fac parte din formatul Bucureşti 9, lideri ai flancului estic, cărora li s-au alăturat şi liderii ţărilor nordice. Zelenski obține tot ajutorul din partea Europei, dar a mers și în Orientul Mijlociu pentru a crea noi alianțe acolo. Va conta sprijinul Statele Unite în această situație, pentru că Europa preia controlul și Zelenski găsește noi modalități de a-și ajuta propria țară?

Glenn Howard: Cred că în actualul război din Golful Persic, care are acum mai mult de o lună, una dintre lecțiile acelui război este că națiunile din Golf își dau seama acum de valoarea dronelor din războiul din Ucraina și că Ucraina devine un exportator de securitate. Din Iordania până în Arabia Saudită, asta este foarte important, dar simbolizează și lecțiile războiului din Ucraina pentru războiul cu drone și ce poate oferi Ucraina Occidentului. Și Statele Unite recunosc acum acest lucru. Și cred că este o înțelegere mai bună în rândul anumitor republicani în prezent, care sunt susținători ai lui Trump, care s-au opus ajutorului acordat Ucrainei. Cred că acel grup de oameni are acum un pic mai mult respect pentru Ucraina și ce a obținut în lumina a ce s-a întâmplat în războiul din Golf. Dacă acest lucru va duce la ceva diferit în Europa sau în Statele Unite, nu știu. Dar cred că, în general, este o recunoaștere mai mare a importanței militare a ceea ce Ucraina oferă ca țară pentru Europa.

Războiul din Golf schimbă prioritățile SUA

Războiul din Golful Persic a redistribuit atenția strategică a Washingtonului și a reconfigurat calculele militare la nivel global. În contextul în care SUA sunt implicate simultan în mai multe crize, modul în care administrația Trump gestionează relația cu Ucraina capătă o greutate aparte. Trump a fost primul președinte american care a impus o oarecare distanță față de Kiev, punând sub semnul întrebării angajamentele de securitate asumate de predecesori. Dar, conflictul din Golf a scos în evidență valoarea operațională a dronelor ucrainene și a tehnologiei militare dezvoltate în câmpul de luptă din estul Europei, schimbând percepțiile unor aliați tradiționali ai SUA din regiune.

Cristina Cileacu: Recunoaște și Donald Trump acest lucru?

Glenn Howard: Cred că o face. Dacă el nu exercită presiuni asupra lui Zelenski să se retragă din Donbas, atunci aceasta este în sine o declarație. Și da, a retras 5.000 de forțe americane sau a anunțat că va face asta, din Germania. Vom vedea ce se întâmplă. Uneori face declarații și apoi acel ceva nu se întâmplă niciodată. Și, de fapt, cred că unele dintre aceste forțe ar putea fi redistribuite în Polonia. Așa că vom vedea. Nu ştiu. Nu am de gând să prezic ce va face președintele Trump, dar aș spune că summitul NATO (n.r. de la Ankara) va fi un summit de succes și datorită gazdei, Erdogan este un președinte puternic, un prieten al președintelui Trump, iar ultimul summit NATO a decurs destul de bine după standardele lui Trump, așa că sunt foarte optimist.

Trump vede Polonia drept model NATO

SUA analizează o redistribuire a forțelor militare din Europa Centrală spre flancul estic al NATO sau nu? Polonia, care cheltuiește cel mai mult dintre aliați pe apărare, este considerată destinația preferată în dezbaterile de la Washington, deși cuvântul imprevizibil pare să facă legea și în acest caz. Statele din prima linie, printre care și România, urmăresc cu atenție aceste evoluții.

Cristina Cileacu: Când ați vorbit despre retragerea trupelor americane din Germania, ați spus că poate vor merge în Polonia. De ce nu v-ați gândit, de ce nu ați spus România, de exemplu?

Glenn Howard: Am ezitat să spun asta, pentru că acesta este mai mult un stat din prima linie și ar putea fi mai ofensator pentru ruși, dacă vă gândiți la ce factori sunt în mintea lui Trump. În opinia lui Trump, Polonia este standardul NATO. Și crede că Polonia a investit 5% și cumpără arme americane. Adică, este imens.

Cristina Cileacu: Și are dreptate.

Glenn Howard: Și așa că, de ce nu? Vreau să spun, de ce să nu punem 5.000 de oameni acolo, să-i mutăm acolo? Și de ce să nu punem mai multe forțe aici în România? Este doar, este mai mult, probabil mai logic dacă îi urmați gândirea, că se poate întâmpla, dar poate să nu facă nimic, de asemenea. Poate fi doar o amenințare inactivă, care o face atât de imprevizibilă cu privire la Statele Unite. Și asta este doar... aceasta este epoca președintelui Trump. Și trebuie să trăim cu ea.

NATO mută centrul de greutate spre est

Marea Neagră a redevenit un spațiu de confruntare directă, cu atacuri navale și aeriene care afectează rutele comerciale și instalațiile energetice din regiune. Înțelegerea dinamicilor din această zonă rămâne inegală în rândul factorilor de decizie occidentali. Miza geopolitică a bazinului pontic depășește cu mult granițele conflictului din Ucraina.

Cristina Cileacu: Fundația pe care o conduceți este de fapt pentru educarea politicienilor despre partea noastră a lumii. Înțeleg politicienii americani cât de periculoasă este această zonă a Mării Negre, în opinia dvs.?

Glenn Howard: Cred că învață, și cred că prin războiul cu drone din Marea Neagră, de fiecare dată când este un atac asupra unuia dintre petrolierele rusești, oamenii pun întrebări și vor să știe cât de periculos este. Și voi spune doar un lucru. Cred că unul dintre rezultatele geopolitice ale războiului din Golf în curs de desfășurare este că, companiile petroliere și companiile de transport se vor muta mai mult în Marea Neagră, în Caucaz și Asia Centrală din cauza blocadei blocadei Golfului. Și astfel beneficiază această parte a lumii de la Marea Neagră. Și în prezent scriu o carte despre Marea Neagră, iar una dintre tezele mele este că Marea Neagră devine centrul NATO. Vechile flancuri ale NATO nu mai sunt Europa de Vest sau Germania, dar acum noile flancuri din centrul NATO se află de fapt în regiunea română a Mării Negre. România și Polonia formează ancorele noului flanc estic al NATO. Așa că Alianța s-a mutat spre est și cred că în mintea noastră, oamenii, americanii încep, cu siguranță planificatorii NATO și oficialii americani din zona securității înțeleg această importanță. Dar cred că războiul din Golf poate chiar va crește acest lucru, deoarece Iranul și Rusia folosesc Marea Caspică pentru transportul de arme, transportul grâului și cerealelor. Va face ca țări precum Azerbaidjanul să fie și mai importante pentru securitatea occidentală. Așa că vom vedea. Nu știm ce se va întâmpla, dar acum este un impas în Strâmtoarea Ormuz cu marina SUA. Nu se pot mișca și cred că va avea loc o renaștere a teoriei "Heartland" a lui Mackinder (n.r. controlul Europei de Est este cheia controlului lumii) pentru cei care urmăresc geopolitica și gândirea geopolitică a vremii. Cred că avem un fel de moment Mackinder.

România, ancora sudică a flancului estic NATO

Spre deosebire de Marea Baltică, unde NATO dispune de o prezență navală coerentă și aliați puternici de jur împrejur, Marea Neagră rămâne un spațiu cu geometrie variabilă. Turcia controlează accesul prin strâmtori, Bulgaria are o clasă politică cu orientări divergente față de Moscova, iar România este singurul aliat NATO cu litoral la Marea Neagră care își asumă activ agenda de securitate regională. Convenția de la Montreux reglementează și azi trecerea navelor militare prin Bosfor.

Cristina Cileacu: Când vine vorba de Marea Neagră, România aprofundează desigur, încearcă să atragă atenția asupra Mării Negre tocmai pentru că simțim presiunea din regiune. Dar securitatea Mării Negre este diferită, de exemplu, de securitatea din Marea Baltică, deoarece în Marea Baltică avem mulți aliați NATO destul de puternici. Aici avem, desigur, prezența rusă, avem Turcia, care controlează Bosforul, impunând încă Convenția de la Montreux. Avem Bulgaria, un aliat NATO, dar și cu conducerea politică pro-rusă. Și avem România, care nu este foarte puternică din punct de vedere economic și încă își dezvoltă propria armată, din punct de vedere al capacităților. Ce am putea face mai mult, ca să asigurăm mai bine, să zicem, Marea Neagră, în opinia dumneavoastră?

Glenn Howard: Cred că România este o componentă foarte importantă. Așa cum am spus, termenul în geopolitică se numește axa baltică-pontică, ceea ce înseamnă că Marea Baltică este o ancoră a securității NATO, iar Marea Neagră, Pontul Euxin, așa cum se numește în latină, face parte din asta. Deci România este ancora naturală a acestui nou flanc. Așadar, România, prin achiziționarea de F-35, programul său de modernizare militară, Cămpia Turzii, care devine o nouă poartă logistică NATO. Rzeszów, în Polonia, reprezintă poarta nordică spre Ucraina, 95% din asistența NATO, asistența militară acordată Ucrainei, trece prin Rzeszów. Acum se creează o nouă poartă sudică, prin Câmpia Turzii. Deci, acest lucru devine mai mare, integrează și România. Și apoi aveți MK, scuzați-mi pronunția, Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, care acum devine din ce în ce mai mare din punct de vedere al suprafeței terestre decât Baza Forțelor Aeriene Ramstein. Așa că spun că MK devine noul Ramstein al Estului. Și acest lucru este foarte important pentru aerul american și pentru puterea aeriană a NATO. Și rușii recunosc acest lucru. România se modernizează din punct de vedere militar. Prezența militară americană aici construiește un coridor terestru prin Câmpia Turzii și folosesc baza aeriană MK. Într-adevăr, vreau să spun, România evoluează într-un hub natural al Alianței Atlantice, Alianța Eurasiatică Atlantică, pentru cine vrea să folosească asta.

Marea Neagră în nouă eră militară

Flota rusă la Marea Neagră a fost serios avariată de atacurile ucrainene cu drone și rachete de croazieră, pierzând nave de luptă semnificative de la începutul invaziei. Viitorul echilibrului naval al regiunii depinde în mare măsură de modul în care se va încheia conflictul și de poziția pe care o va adopta Turcia.

Cristina Cileacu: Și contează că Marina noastră, de exemplu, nu este una puternică, dar avem Marina Turciei în Marea Neagră și, de asemenea, dacă, să zicem, la un moment dat războiul din Ucraina se va încheia, poate Turcia va ridica Convenția de la Montreux și Rusia se va întoarce cu navele de război în Marea Neagră?

Glenn Howard: Cred că una dintre lecțiile războiului din Golf, din Ormuz, este că vor exista noi gardieni ai strâmtorilor. Și astfel Iranul poate deveni gardianul Strâmtorii Ormuz, fie că ne place sau nu, aceasta ar putea fi una dintre realitățile lor. Deci avem Marea Baltică, avem Marea Neagră, avem Golful Persic. Iar Marea Neagră, atâta timp cât se impune Convenția de la Montreux, împiedică Marina rusă să adauge nave noi. Și după cum știți, ucrainenii au vânat nave de război rusești și le-au redus. Deci puterea lor navală a rușilor se poate schimba, dacă Montreux este deschis din nou la încheierea războiului, dar războiul nu se încheie. Acum suntem în al cincilea an. România are un program naval și știu că programul său de modernizare a marinei este în întârziere, nu construiesc noile nave pe care vor să le facă. România are un rol de jucat în securitatea maritimă, dar nu este încă gata. Din această cauză, Ucraina și România, Bulgaria au trebuit să depindă de Marina SUA și Marina Regală, care vin prin Operațiunea Sea Breeze și se rotesc în regiune. Dar acum Marea Neagră este închisă lumii exterioare. În cele din urmă, într-o zi asta se va întâmpla, dar cred că România trebuie să facă planuri pentru viitor. Nu cred că Marina sa va fi neapărat una cu nave mari. După cum vedeți în Golful Persic acum, sunt bărci foarte mici care atacă navele de război americane. Deci, poate că viitorul războiului naval în Marea Neagră este al navelor mici, "flotele țânțari". Și trebuie să ne așezăm și să ne gândim serios la asta, deoarece știți, costul construirii unor nave de război mari înseamnă mulți bani, la fel și infrastructura pentru a menține acest lucru. Am o dezbatere cu prietenii mei români despre asta. Unii dintre ei cred că România are nevoie de o marină mare de suprafață. Depinde de poporul român să decidă și de planificatorii voștri militari de securitate să ia această decizie. Dar acestea sunt realitățile.

Viitorul securității europene, decis la Ankara

Summitul NATO de la Ankara va reuni aliații într-un moment în care Alianța redefinește prioritățile de securitate pentru flancul estic. Aderarea Ucrainei la NATO rămâne unul dintre cele mai disputate subiecte, cu state membre care oscilează între susținere de principiu și reticențe practice. Armata ucraineană a acumulat în cinci ani de război o experiență operațională fără precedent în rândul forțelor europene.

Cristina Cileacu: Ați spus că sperați că summitul NATO din acest an de la Ankara va fi un succes. În același timp, vreau să vă întreb și dacă credeți că la un moment dat, dacă războiul din Ucraina se va încheia, având în vedere cât de puternică este acum armata ucraineană și cât de bine este dezvoltată din punct de vedere al capacităților, capacităților tehnologice, la un anumit moment ar trebui să adere la NATO. Președintele dumneavoastră se opune în prezent acestui lucru.

Glenn Howard: Bine, președintele nostru s-a opus. La fel a făcut și președintele Biden. Și așa, după cum știți, summitul de la București a creat o foaie de parcurs pentru aderarea la NATO. Și va fi la latitudinea lor să decidă. Știu că prietenii mei ucraineni vor să facă parte din NATO. Dar cred că, în unele privințe, este mai benefic ca teren de luptă pentru testarea armelor, că Ucraina este într-o oarecare măsură mai bine în afară, deoarece are mai puține restricții cu privire la ceea ce poate face pentru a se apăra Problema este că, odată ce va intra în NATO, toți ceilalți membri îi vor spune ce să facă, și să fie atenți. Și nu cred că armata ucraineană, care încă nu are forțele aeriene și capacități, nu spun că... Știți, s-ar putea ca noul NATO să fie la râul Dnipro, ar putea fi zona demilitarizată precum Coreea de Nord și Coreea de Sud, care ar putea fi noul DMZ. Și dacă așa se va întâmpla, chiar nu vreau să prezic ce se va întâmpla. Sunt argumente pro și contra și voi rămâne neutru în acest sens. Aceasta este o alegere bună.

Cristina Cileacu: Glenn Howard, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Glenn Howard: Mulțumesc pentru invitație.