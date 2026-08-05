Un expert în probleme internaționale a declarat că nu vede nicio „soluție pe termen scurt” pentru a remedia deficitul de rachete Patriot de fabricație americană din Ucraina. Într-un interviu acordat marți postului TVP World, Robin Niblett, cercetător distins la Chatham House, un think tank britanic specializat în probleme internaționale, a afirmat că deficitul de rachete interceptoare Patriot din Ucraina înseamnă că aceasta a reușit să doboare doar 10-20% dintre rachetele rusești în ultimele săptămâni.

Arsenalul Ucrainei de rachete interceptoare Patriot s-a epuizat pe fondul intensificării atacurilor rusești, în timp ce conflictul cu Iranul a dus la o penurie a stocurilor globale de astfel de arme, de care Kievul are nevoie pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice de mare viteză.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luna trecută că îi va acorda Ucrainei o licență pentru a produce ea însăși rachete de interceptare Patriot, dar, după câteva săptămâni, s-a răzgândit în privința promisiunii sale.

Niblett a declarat pentru TVP World că o „soluție pe termen scurt” ar fi să se apeleze la aliații NATO din Europa și Canada pentru a furniza Kievului propriile lor rachete de interceptare, dar a precizat că o astfel de măsură ar putea expune aceste țări la riscul de a „se pune la mila” adversarului în cazul în care propriul lor teritoriu ar fi atacat.

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Lunile următoare vor fi „brutale și triste”

„Mă tem că va avea loc un joc de echilibru foarte dificil”, a spus Niblett, adăugând că ar dura luni de zile până când Ucraina ar putea crea infrastructura necesară pentru a produce propriile rachete interceptoare Patriot, chiar dacă Washingtonul ar fi de acord cu acest lucru.

Niblett a menționat că, în circumstanțe normale, Kievul ar putea apela și la țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite sau Iordania pentru a-și reface stocurile, dar a precizat că „toate aceste țări sunt ele însele atacate de Iran. Așadar, acesta este într-adevăr un moment foarte, foarte dificil”.

„Nu văd nicio soluție pe termen scurt… Mă tem că în lunile următoare ne așteaptă o perioadă foarte, foarte periculoasă, brutală și tristă”, a adăugat el.

Editor : M.C