Unitățile de interceptare a dronelor trimise de Ucraina în cinci țări din Orientul Mijlociu au doborât pentru prima dată mai multe drone iraniene Shahed, cu ajutorul propriilor aeronave fără pilot fabricate pe plan intern, relatează TVP World.

Deși detaliile misiunilor nu au fost făcute publice, BBC Ucraina relatează că unitățile ucrainene au realizat „mai multe interceptări reușite ale dronelor iraniene într-una dintre țările din regiune”.

Kievul a trimis peste 200 de specialiști în apărarea împotriva dronelor, împreună cu propriile sisteme de interceptare, în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită și Kuweit, precum și la o bază aeriană americană din Iordania, a declarat Volodimir Zelenski pentru New York Times la începutul lunii martie.

Președintele ucrainean a spus că SUA au solicitat ajutor pe 5 martie și că o unitate a fost trimisă de Kiev a doua zi.

Declarația acestuia a venit în ciuda afirmațiilor președintelui american Donald Trump că nu are nevoie de ajutorul Ucrainei în Golf.

Zelenski a declarat că multe alte țări din regiune sunt interesate de expertiza ucraineană în domeniul apărării împotriva dronelor, iar publicația israeliană Ynet a relatat că Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a solicitat în mod expres discuții cu președintele ucrainean pe această temă.

Dronele de interceptare pot neutraliza amenințări precum Shahed la o fracțiune din costul sistemelor de apărare aeriană mai tradiționale.

În timp ce o rachetă PAC-3 pentru sistemul Patriot de fabricație americană costă aproape 4 milioane de dolari, producția interceptorilor de fabricație ucraineană, precum „Sting” sau „Octopus”, costă doar câteva mii de dolari pe unitate.

Ucraina are capacitatea de a produce aproximativ 2.000 de astfel de arme teleghidate pe lună și s-a oferit să pună la dispoziția altor țări jumătate din acest număr.

