Experţi ONU susțin că acordul de pace SUA-Iran este „fundamental incomplet”

Experţi ai ONU şi-au exprimat regretul vineri că acordul-cadru semnat în cursul săptămânii de SUA şi Iran pentru a pune capăt războiului în Orientul Mijlociu nu evocă situaţia drepturilor omului în Iran, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Protocolul de acord semnat în această săptămână de preşedintele american Donald Trump şi omologul său iranian Masoud Pezeshkian are scopul să pună capăt unui război început în 28 februarie cu lovituri americano-israeliene asupra Iranului.

Un grup de 18 experţi independenţi ai ONU a declarat că salută acordul, dar a avertizat că „orice acord care nu tratează situaţia drepturilor omului în Iran va fi fundamental incomplet”.

„Memorandumul se concentrează aproape exclusiv pe retragerea militară, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, angajamentele nucleare, relaxarea sancţiunilor şi un fond de reconstrucţie de 300 miliarde de dolari”, au amintit ei într-un comunicat.

„Poporul iranian- care a suferit enorm atât din cauza agresiunilor militare străine, cât şi a represiunii interne - este abia vizibil în acest cadru”, potrivit lor.

Aceşti experţi, mandataţi de Consiliul ONU pentru drepturile omului, dar fără a se exprima în numele Naţiunilor Unite, au subliniat că războiul avusese un impact devastator în Iran şi în toată regiunea. Mii de civili au fost ucişi în bombardamentele aeriene şi milioane de persoane au fost constrânse să se refugieze.

În paralel, ei au relevat că autorităţile iraniene „reprimaseră dur orice disidenţă”.

Potrivit lor, cel puţin 156 de persoane au fost executate în Iran de la începutul războiului, între care 42 sub acuzaţia de spionaj şi în numele securităţii naţionale.

Alte mii de persoane au fost arestate, adeseori torturate, victime ale dispariţiilor forţate, ale unor simulacre de execuţii sau forţate la mărturisiri filmate, au adăugat ei.

Războiul a dat de asemenea o lovitură severă economiei iraniene, precum şi trei luni de întrerupere cvasitotală a accesului la internet, una dintre cele mai îndelungate înregistrate vreodată.

„Un acord care serveşte interese geopolitice, lăsând laoparte poportul iranian nu este un acord de pace demn de acest nume”, au insistat experţii.

„Vocile iranienilor, dintre care milioane au ieşit în stradă pentru a cere o schimbare fundamentală, trebuie să fie auzite în orice negociere care pretinde că le garantează viitorul”.

Editor : C.L.B.