Un grup internațional de experți a exclus posibilitatea ca o explozie să fi fost cauza catastrofei aeriene de la Smolensk din 2010, au anunțat vineri procurorii polonezi. În urma accidentului și-au pierdut viața toate cele 96 de persoane aflate la bord, inclusiv președintele Poloniei de atunci și soția sa, relatează TVPWorld.

Grupul format din 22 de experți a atribuit prăbușirea unei serii de erori comise în timpul apropierii finale a aeronavei, inclusiv o evaluare incorectă a altitudinii și o decizie întârziată de a întrerupe aterizarea. Acțiunile controlorilor de trafic aerian ruși au fost, de asemenea, identificate ca factor care a contribuit la producerea accidentului.

Avionul prezidențial s-a prăbușit în ceață densă lângă Smolensk, în vestul Rusiei, pe 10 aprilie 2010, ucigând toate cele 96 de persoane aflate la bord, inclusiv pe președintele Lech Kaczyński și soția sa, Maria.

Delegația poloneză se deplasa pentru a marca cea de-a 70-a comemorare a masacrului de la Katyn, în cadrul căruia poliția secretă sovietică a ucis mii de ofițeri polonezi.

Dezastrul a rămas o sursă de diviziune politică în Polonia, unii politicieni promovând teoria unei explozii la bord.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului, Przemysław Nowak, a subliniat că rezultatele reprezintă concluziile experților, și nu o hotărâre definitivă a procurorilor.

Editor : M.C