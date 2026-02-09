Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie

Rușii încearcă să legalizeze ocuparea centralei nucleare din Zaporojie, creând astfel condițiile pentru reluarea producției de energie electrică și conectarea acesteia la rețeaua electrică rusă, arată o analiză a specialiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Șeful interimar al Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, Andrei Tyurin, a vizitat centrala nucleară de la Zaporojie pe 3 februarie pentru a discuta „aspecte cheie legate de funcționare și siguranță” ale acesteia.

Tyurin și oficialii Rostekhnadzor s-au concentrat asupra problemei activităților de licențiere la centrală. Ei au menționat că autoritatea va acorda o licență pentru exploatarea unității energetice nr. 2 a centralei în cursul lunii următoare.

În iunie, aceeași organizație a emis o licență pentru exploatarea unității energetice nr. 1. În plus, administrația rusă de ocupație a anunțat finalizarea oficială a tranziției centralei către o structură organizațională standard, tipică pentru centralele nucleare rusești.

În ultimul an, analiștii ISW au observat mai multe semne că eforturile Rusiei de a repune în funcțiune centrala nucleară de la Zaporojie și de a o conecta la rețeaua electrică rusă sunt pe cale de a fi finalizate, dovadă fiind eliberarea licenței de către Rostekhnadzor.

Rusia a încercat în repetate rânduri să obțină controlul asupra instalației, ignorând normele dreptului internațional, notează RBC Ukraine.

În cadrul eforturilor diplomatice, Statele Unite au propus o variantă de gestionare comună a centralei nucleare, care să implice Ucraina, Rusia și SUA. Dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o astfel de abordare este nedreaptă și inacceptabilă.

La sfârșitul lunii decembrie, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu local în zona centralei nucleare de la Zaporojie, ceea ce a făcut posibilă începerea reparării liniei electrice avariate.

Moscova insistă ca Ucraina și Rusia să împartă energia electrică generată de centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată temporar.

Centrala de la Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Nu mai produce energie electrică de peste trei ani, de când trupele ruse au ocupat-o în martie 2022.

Aceasta s-a confruntat cu repetate probleme de siguranță de la invazia Rusiei, inclusiv întreruperi de curent, bombardamente în apropiere și lipsă de personal. O misiune de monitorizare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) este staționată la centrală din septembrie 2022, dar autoritățile ruse i-au restricționat frecvent accesul.

Situată în orașul ocupat Enerhodar, centrala producea aproximativ 20 % din energia electrică a Ucrainei înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă.

