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Experții OMS recomandă încă două vaccinuri împotriva Ebola: „Ar putea salva vieţi omeneşti”

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Vaccine bottles and syringes for injection preventing ebola virus.
Vaccinurile trebuie dezvoltate separat pentru fiecare specie de Ebola. Sursa foto: Profimedia Images
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a recomandat miercuri extinderea studiilor clinice pentru a include două noi vaccinuri împotriva Ebola, în contextul epidemiei care afectează în prezent Republica Democratică Congo (RDC), informează AFP, potrivit Agerpres.

„Astăzi, grupurile de experţi din OMS recomandă adăugarea a două vaccinuri-candidate” în studiile clinice deja lansate la sfârşitul lunii octombrie pe scară largă în RDC cu Ervebo, un vaccin autorizat pentru utilizare împotriva tulpinii Zair a virusului Ebola, cea mai răspândită, a anunţat în faţa reprezentanţilor presei directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cele două seruri, de acum pregătite să fie testate pe voluntari, sunt vaccinuri-candidate create în mod specific pentru Bundibugyo, tulpina virală care afectează RDC de peste cinci luni, unde a cauzat peste 5.300 de decese dintr-un total de peste 10.400 de infectări confirmate.

Un caz de infectare a fost detectat în Nigeria şi alte nouă - inclusiv două decese - în Kenya, în octombrie. La rândul său, Uganda a înregistrat 20 de cazuri, dintre care două decese, pe teritoriul său, însă OMS a declarat ulterior, în mod oficial, că această ţară este „eliberată de Ebola”.

Primul vaccin-candidat este serul cu vector adenoviral ChAdOx1, dezvoltat de Universitatea Oxford din Regatul Unit în colaborare cu Serum Institute din India. Cel de-al doilea, dezvoltat de compania americană Moderna, foloseşte tehnologia ARN mesager.

„Faptul că aceste vaccinuri sunt pregătite să intre în faza studiilor clinice demonstrează puterea ştiinţei şi a parteneriatului”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Participarea la aceste studii clinice „va furniza date esenţiale, care ar putea contribui la salvarea de vieţi omeneşti”.

„Vaccinurile nu vor fi suficiente, doar ele singure, să pună capăt epidemiei, însă ar putea reprezenta un nou instrument puternic pentru a o ţine sub control”, a adăugat el.

Potrivit OMS, campania de vaccinare a fost concepută pentru a testa mai multe vaccinuri-candidate în cadrul unui studiu unic, utilizând o abordare de „vaccinare în inel”, care recrutează persoanele intrate în contact cu pacienţii reprezentând cazuri confirmate de infectare cu tulpina Bundibugyo.

În ceea ce priveşte posibilele tratamente, OMS coordonează începând din luna iulie un program ce ar trebui să determine dacă anticorpul monoclonal MBP134, antiviralul Remdesivir sau o combinaţie între cele două ar putea ameliora durata de supravieţuire a pacienţilor confirmaţi cu tulpina Bundibugyo.

De asemenea, un alt anticorp monoclonal, Maftivimab, va fi adăugat în curând în acel studiu clinic pentru a evalua utilizarea sa ca tratament potenţial, iar un studiu complementar de profilaxie pre-expunere, bazat pe Obeldesivir, este în curs de desfăşurare.

Primele rezultate ale studiilor terapeutice sunt aşteptate în lunile următoare, iar cele ale studiilor bazate pe vaccinuri sunt aşteptate la începutul anului 2027, a precizat OMS.

Editor : C.L.B.

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