Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea

Data publicării:
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Mass-media ruse nu cred în negocieri de pace rapide referitoare la Ucraina. Un politolog oferă o perspectivă asupra factorului pe care Putin l-ar putea avea în vedere în jocul său de câștigare de timp: vremea, scrie focus.de.

După summitul privind Ucraina de la Casa Albă, mass-media ruse se îndoiesc de progresele serioase în direcția păcii. Postul de propagandă Russia Today justifică acest lucru, printre altele, prin faptul că Volodimir Zelenski nu are în prezent o linie clară. Președintele ucrainean nu a putut răspunde, de exemplu, dacă este dispus să cedeze sau nu teritorii.

Și la Newizv, care citează mai mulți politologi ruși, tonul este sceptic. Totuși, nu pentru că Zelenski ar trage frâna de mână. Mai degrabă, ei cred că președintele rus Vladimir Putin are un interes propriu în a întârzia procesul de pace și în a refuza, deocamdată, o discuție directă cu Zelenski.

Politologul Andrei Nikulin subliniază că fiecare dintre etapele unui proces de pace „poate fi prelungită la nesfârșit prin consultări diplomatice și birocratice”. Acest lucru este posibil chiar și în cazul în care președintele american Donald Trump ar intensifica presiunea asupra Rusiei. „Diavolul se ascunde în detalii, iar acestea sunt suficiente pentru a amâna întâlnirile și negocierile cel puțin până la mijlocul toamnei”, consideră Nikulin. 

Putin vrea să-și îmbunătățească poziția de negociere pe front

El justifică faptul că, spre deosebire de ceea ce a cerut, de exemplu, cancelarul german Friedrich Merz, nu va avea loc o întâlnire între Putin și Zelenski în termen de două săptămâni, cu un detaliu neobișnuit în diplomație, dar relevant din punct de vedere militar: vremea. O întâlnire ar putea fi amânată până când „noroiul va paraliza posibilitatea unor acțiuni ofensive active pe front”, explică Nikulin.

El nu detaliază mai mult, dar este clar ce vrea să spună: Putin nu are în prezent niciun interes într-un armistițiu fără cedarea de teritorii suplimentare din Ucraina, deoarece armata sa cucerește teritoriu foarte încet, dar în mod constant. Abia când poziția de negociere a Rusiei se va îmbunătăți prin câștigarea de teritorii și nu vor mai fi posibile alte cuceriri vor merita discuțiile.

Discuții de pace fără rezultate

Și politologul rus Maxim Zarow declară pentru Newizv că situația actuală ar putea dura și mai mult. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, va călători din nou la Moscova, va aduce ceva lui Trump, care la rândul său va discuta inițiativele de pace cu colegii săi europeni. „În cele din urmă, totul ar putea duce la o nouă întâlnire la vârf în Alaska și așa mai departe – la nesfârșit.”

Și guvernul rus temperează speranțele Occidentului că ar putea avea loc în curând negocieri între Putin și Zelenski. Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a menționat doar că negocierile directe dintre Moscova și Kiev vor avea loc la un nivel mai înalt decât până acum.

„Orice contact care implică şefi de stat trebuie pregătit minuţios”, a temperat aşteptările ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu la televiziunea publică rusă. El a asigurat că Rusia „nu respinge niciun format de lucru, nici bilateral, nici trilateral”, dar aceste formate trebuie „să înceapă la nivel de experţi şi apoi să parcurgă toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor”, a explicat ministrul rus de Externe. „Punctul principal este că aceste formate nu sunt gândite de dragul acoperirii mediatice sau a ştirilor de seară”, a mai spus Lavrov.

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

