Experții se tem că va urma o „apocalipsă” pe piețele energiei, după atacul cu rachete asupra Qatarului (FT)

Comercianții și analiștii avertizează asupra unor perturbări de lungă durată în urma avarierii instalației care furnizează o cincime din gazul natural lichefiat (GNL) la nivel mondial. Într-o amplă analiză, intitulată „Scenariul Armageddon pentru piețele de gaze naturale, în contextul atacului cu rachete asupra Qatarului”, cotidianul Financial Times scrie despre perturbări de durată după avarierea complexului Ras Laffan din Qatar.

În timp ce echipele de intervenție căutau printre resturile fumegânde ale complexului Ras Laffan din Qatar joi dimineață, comercianții din Europa și Asia se trezeau de o nouă criză energetică.

De trei ori mai mare decât Parisul

În condiții normale, o cincime din aprovizionarea mondială cu gaz natural lichefiat (GNL) provine din Ras Laffan, o întinsă zonă industrială de aproape trei ori mai mare decât Parisul, construită pe parcursul a trei decenii cu un cost de sute de miliarde de dolari.

Terminalele de GNL sunt unele dintre cele mai mari și mai complexe construcții din istoria umanității, iar Ras Laffan este cel mai mare dintre toate, transformând uriașele rezerve de gaze ale Qatarului într-un combustibil super-răcit care poate fi transportat în întreaga lume. Cel puțin înainte de sosirea rachetelor iraniene.

„M-am trezit azi dimineață și m-am gândit: «Nu, te rog, nu»”, a spus Anne-Sophie Corbeau, fostă șefă a departamentului de analiză a gazelor la BP, care lucrează acum la Centrul pentru Politica Energetică Globală al Universității Columbia. „Acesta a fost întotdeauna scenariul meu de coșmar, scenariul meu de Armagheddon, cel pe care nu voiam să-l văd realizându-se.”

Doi comercianți de gaze au declarat că se chinuiau să proceseze știrea după ce Iranul a lansat un dublu atac, trăgând rachete balistice asupra instalației, mai întâi miercuri seara, apoi din nou în primele ore ale dimineții de joi. „Este ceva fără precedent”, a spus unul dintre comercianți.

Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu 30% odată cu redeschiderea piețelor și s-au dublat de la începutul războiului, în timp ce comercianții încearcă să calculeze impactul unor luni, sau chiar mai mult, fără ca gazul din Qatar să ajungă pe piețele mondiale.

Prețurile petrolului au crescut, de asemenea, cu 10%, ajungând la aproape 119 dolari pe baril, din cauza temerilor privind noi lovituri asupra aprovizionării cu energie.

Repararea daunelor suferite va dura între 3 și 5 ani și va costa 20 de miliarde de dolari pe an

Compania de stat QatarEnergy, operatorul Ras Laffan, a declarat pentru Reuters că repararea daunelor suferite de două dintre unitățile sale de GNL, în care ExxonMobil era co-investitor, va dura între trei și cinci ani, va costa compania 20 de miliarde de dolari pe an în venituri pierdute și o va obliga să anuleze contractele pe termen lung cu Italia, Belgia, Coreea și China.

Volumul de gaze pierdut acum pentru viitorul previzibil reprezintă aproximativ 17% din capacitatea totală a Qatarului.

Înainte de atac, comercianții presupuneau că fluxul de GNL din Ras Laffan se va relua odată ce conflictul din Orientul Mijlociu se va calma și Strâmtoarea Ormuz va fi sigură pentru trecerea tancurilor. Prețurile gazelor, după ce au crescut săptămâna trecută, s-au stabilizat cu mult sub nivelurile înregistrate în timpul invaziei Rusiei din 2022 asupra Ucrainei.

Dar această ipoteză a fost acum spulberată.

Un comerciant a declarat că prețurile gazelor naturale în Europa vor fi împinse în sus „până în 2027” și că Europa va avea mai multe dificultăți în a-și reumple rezervoarele de stocare a gazelor naturale în această vară, pe măsură ce cumpărătorii asiatici vor achiziționa GNL din SUA pentru a compensa pierderea aprovizionării.

Asia se confrunta deja cu penurii și raționalizări din cauza pierderii aprovizionării din Golf.

„Lunile următoare vor fi un adevărat măcel pentru importatorii de gaze”

Europa, care a devenit mai dependentă de GNL de când Rusia a redus drastic exporturile prin conducte în timpul războiului cu Ucraina, se așteaptă acum să intre în competiție directă cu țări precum Japonia și Coreea de Sud pentru încărcăturile limitate.

Laurent Segalen, un bancher specializat în investiții în energie curată, a declarat: „Este apocalipsa acum. Lunile următoare vor fi un adevărat măcel pentru importatorii de gaze.”

Ras Laffan dispune de 14 unități de lichefiere a gazului care transformă gazul în 77 de milioane de tone de GNL pe an, suficient pentru a satisface întreaga cerere anuală de gaz a Japoniei sau mai mult decât cea a Regatului Unit și a Italiei la un loc.

Echipamentul specializat pentru răcirea extremă a gazului în GNL este incredibil de complicat și va trebui înlocuit cu multă migală, o operațiune care va începe abia când Qatarul va fi sigur că muncitorii pot accesa șantierul în siguranță, fără teama unor noi atacuri.

„Ceea ce putem concluziona imediat este că, indiferent de momentul în care se va încheia conflictul, reluarea producției normale din Qatar nu va avea loc în câteva săptămâni”, a declarat Tom Marzec-Manser, expert în GNL la firma de consultanță în domeniul energetic Wood Mackenzie.

Incertitudine totală

El estimase anterior că ar fi nevoie de aproximativ 40 de zile pentru ca Qatarul să reia producția la Ras Laffan, „dar acum acest lucru nu mai este posibil”.

Planurile Qatarului de a extinde masiv Ras Laffan, adăugând încă șase unități de lichefiere în acest an și în anul următor, ar fi, de asemenea, amânate, a spus el. „Există un element de incertitudine, dar știm acum că este vorba de o reducere a ofertei care va dura luni de zile”, a adăugat el.

Deși unele proiecte din SUA vor demara în curând, nu există o compensare adecvată pentru gazul din Qatar care să nu fie „foarte complicată din punct de vedere politic”, a spus Corbeau, menționând că unii politicieni au cerut deja o relaxare a interdicțiilor privind gazele rusești.

Între timp, multe țări încep deja să treacă la producția de energie electrică pe bază de cărbune, iar unele situri industriale din Asia de Sud-Est sunt nevoite să-și raționalizeze producția sau să se închidă. „Lumea energiei se va diviza între cei care au și cei care nu au”, a spus Segalen.

Editor : M.C