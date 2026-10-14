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Video Explicația oferită de Trump în legătură cu retragerea ambasadoarei SUA din Grecia, Kimberly Guilfoyle

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Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ea a respins acuzațiile care i se aduc O serie de dezvăluiri compromițătoare Ambasadoarea: Grecii sunt profitori, să fie pedepsiți

Donald Trump a demis-o marţi pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a fiului său cel mare, a cărei poziţie a fost slăbită de o serie de dezvăluiri compromiţătoare, relatează AFP, preluată de News.ro.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, în prima sa conferinţă de presă.

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„Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce am citit”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor după acest anunţ, adăugând că nu a vorbit cu ea, dar că „ea nu va mai fi acolo”.

Ea a respins acuzațiile care i se aduc

Într-o declaraţie publicată pe X, Kimberly Guilfoyle a respins acuzaţiile care i-au fost aduse şi şi-a apărat bilanţul în calitate de ambasadoare, reafirmându-şi loialitatea faţă de preşedintele Trump şi confirmând totodată că mandatul său „se apropie de sfârşit”.

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„Aceste acuzaţii sunt false şi intenţionez să-mi apăr cu fermitate onoarea, reputaţia şi integritatea”, a scris ea.

Acest epilog survine la câteva zile după vizita şefului diplomaţiei americane, Marco Rubio, la Atena, vizită care a fost parţial eclipsată de acest scandal.

La momentul respectiv, el a refuzat să comenteze pe fond dezvăluirile presei americane, dar unele publicaţii au relatat că el s-ar fi întors la Washington „furios”. Ambasadoarea l-a întâmpinat marţea trecută la aeroportul din Atena îmbrăţişându-l cu efuziune, o imagine devenită virală pe reţelele sociale.

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O serie de dezvăluiri compromițătoare

The Wall Street Journal a publicat o serie de articole jenante despre această fostă prezentatoare de la Fox News, figură emblematică a mişcării „Make America Great Again” (MAGA).

Potrivit cotidianului, care a prezentat capturi de ecran ca dovezi, Kimberly Guilfoyle a purtat o corespondenţă timp de câteva luni cu Eric Deters, un jurist şi fost candidat la Congres din statul Kentucky, care solicita ajutorul administraţiei Trump pentru a-şi rezolva problemele fiscale. Acest bogat donator a vărsat sute de mii de dolari familiei Trump şi taberei republicane începând din 2020.

Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut, în special, să-i achite soldul de pe cardul de credit, dar Eric Deters nu ar fi dat curs acestei cereri, susţinând că i-ar pune în pericol căsnicia, potrivit The Wall Street Journal.

Ziarul a relatat, de asemenea, sâmbăta trecută, de data aceasta pe baza unor înregistrări, despre conversaţii în care ambasadoarea se lauda cu călătorii şi sejururi de lux plătite de bogaţi oameni de afaceri greci.

Presa americană a relatat, de asemenea, în ultimele zile, despre alte posibile conflicte de interese care o implică pe Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al preşedintelui american, şi care a fost, de asemenea, soţia guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom.

Ambasadoarea: Grecii sunt profitori, să fie pedepsiți

Fostă procuroare în California, femeia de 57 de ani, născută la San Francisco, fusese numită de Donald Trump ambasadoare a Statelor Unite în Grecia în decembrie 2024, dar a ajuns la Atena abia aproape după un an.

Ea a lucrat mult timp pentru postul de televiziune Fox News, iar presa greacă a readus în atenţie declaraţiile sale din 2015, în plină criză financiară, când afirma că grecii erau „profitori” care trebuiau pedepsiţi „ca un câine care face pipi pe covor”.

De îndată ce a pus piciorul în Atena, în noiembrie 2025, ea a devenit subiectul preferat al presei de scandal din Grecia. A apărut, în special, într-o rochie de seară strălucitoare, încercând dansuri tradiţionale în cadrul unui eveniment organizat de o vedetă a muzicii populare greceşti, Konstantinos Argyros, într-un club de noapte din capitală unde se întâlnesc miniştri şi oameni de afaceri.

De atunci, presa greacă nu a încetat să o urmărească în fiecare dintre deplasările sale: de la conferinţe dedicate energiei la petreceri mondene sau la o escapadă pe insula Mykonos din Marea Egee, destinaţie preferată a jet-setului.

Inspectorul general al Departamentului de Stat conduce în prezent o anchetă pentru a stabili dacă Kimberly Guilfoyle a primit cadouri necorespunzătoare, potrivit mass-media americane.

La Atena, ea s-a străduit să promoveze interesele Statelor Unite în Grecia în domeniul porturilor şi, mai ales, al energiei. Grecia joacă un rol-cheie pentru Washington, deoarece dispune de terminale de GNL în plină expansiune şi poate deveni o poartă de intrare a gazului american către Balcani.

 

Editor : M.C

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