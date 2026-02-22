Live TV

Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri

Locul exploziei de la Liov. Foto Profimedia
Atacuri și puncte de presiune

Două explozii nocturne în Liov, în vestul Ucrainei, care au ucis un polițist și au rănit zeci de persoane, accentuează temerile ucrainene că Rusia își extinde tacticile de sabotaj mult dincolo de linia frontului. David Kiritcenko, cercetător asociat la Henry Jackson Society din Marea Britanie, a declarat pentru TVP World că anchetatorii ar trebui să trateze explozia ca fiind potențial legată de rețelele de recrutare care operează pe aplicații criptate.

O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii.

Potrivit acestuia, în zonă a fost auzită o explozie, iar în momentul în care echipajele de poliţie au ajuns la faţa locului s-a produs a doua deflagraţie, în urma căreia o poliţistă în vârstă de 23 de ani a decedat.

Din primele informaţii, exploziile ar fi fost generate de două bombe artizanale.

Kiritcenko a afirmat că presupusa utilizare a ofertelor de bani pe Telegram pentru a atrage „oameni disperați” să livreze dispozitive explozive a devenit „o problemă uriașă” pentru serviciile de securitate ucrainene și că regiunile vestice, precum Liov, ar putea fi ținta unor acțiuni menite să răspândească sentimentul că „toată Ucraina este amenințată”.

Incidentul din Liov a avut loc în timp ce Kievul se confrunta cu un nou val de atacuri cu drone și rachete în timpul nopții, parte a ceea ce oficialii ucraineni descriu ca o nouă ofensivă împotriva orașelor și infrastructurii critice, pe măsură ce războiul se apropie de intrarea în al cincilea an.

Kiritcenko a susținut că Moscova încearcă să combine presiunea militară cu presiunea psihologică asupra civililor și asupra opiniei publice occidentale.

Dezbaterea privind stabilitatea politică s-a intensificat, de asemenea. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat într-un interviu acordat TVP World că organizarea de alegeri în timpul legii marțiale ar fi „o otravă pentru țară”, o remarcă care, potrivit lui Kiritcenko, reflectă temerile că o campanie electorală ar putea adânci diviziunile interne și ar oferi Moscovei noi oportunități de a destabiliza Ucraina.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, premierul slovac Robert Fico a amenințat că va suspenda furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă Kievul nu va lua măsuri rapide în disputa legată de conducta Drujba. Kiritcenko a afirmat că Ucraina are în continuare o nevoie acută de energie importată, dar a susținut că disputa evidențiază și riscurile pentru statele UE care rămân dependente de fluxurile energetice rusești.

