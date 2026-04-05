Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o operaţiune rusească sub steag fals, consideră Ucraina

Ucraina a negat duminică orice implicare în plasarea explozivilor găsiţi în Serbia în apropierea gazoductului Balkan Stream care alimentează Ungaria cu gaz rusesc, considerând că aceasta ar putea fi o operaţiune rusească sub steag fals în contextul alegerilor care vor avea loc duminica viitoare în Ungaria, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”, a scris pe reţeaua de socializare X un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe. „Cel mai probabil este o operaţiune sub steag fals, ca parte a puternicei interferenţe ruseşti în alegerile ungare”, a adăugat oficialul ucrainean.

Premierul ungar Viktor Orban a convocat duminică o reuniune extraordinară a Consiliul de Apărare şi a acuzat Ucraina că ar fi pus la cale un sabotaj împotriva gazoductului care transportă gaz rusesc către Ungaria prin Serbia, după ce autorităţile sârbe au anunţat că au descoperit explozibili în apropierea acestei conducte.

„Această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acţiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă furnizarea de gaze şi petrol din Rusia către Europa”, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, într-un videoclip postat pe reţelele de socializare după participarea la respectiva reuniune convocată de Orban şi la care s-a luat decizia de a mobiliza pază militară pe secţiunea ungară a gazoductului, relatează agenţia EFE.

În acelaşi mesaj, Szijjarto a amintit de sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream şi de oprirea fluxului de petrol rusesc prin secţiunea ucraineană a conductei Drujba, aceasta din urmă provocând un conflict între Kiev şi Budapesta, în timp ce Orban a blocat un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

„Pretenţiile Ucrainei reprezintă o ameninţare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc”, a spus duminică la rândul său Orban într-un videoclip pe reţelele de socializare.

În acest timp, opozantul său, Peter Magyar, care i-a fost odată aliat şi acum are mari şanse să-l înlăture de la putere, a sugerat că presupusa tentativă de sabotaj semnalată duminică nu a fost altceva decât o înscenare a lui Orban, în complicitate cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic, pentru a recâştiga popularitatea pierdută în rândul electoratului.

Preşedintele Vucic a anunţat mai devreme că două pachete mari de explozibili au fost găsite în nordul Serbiei, aproape de Ungaria, în vecinătatea gazoductului Balkan Stream, o extensie a conductei TurkStream care aprovizionează ambele ţări cu gaze naturale ruseşti.

