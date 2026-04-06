Explozie de prețuri la carburanți în Germania: motorina și benzina, la maxime istorice după Paște

Preţul litrului de motorină a atins, duminică, un nou maxim istoric în Germania, când preţul mediu a ajuns la 2,440 euro (2,820 dolari) pe litru, în creştere cu 1,5 cenţi faţă de ziua precedentă, potrivit Automobil Clubului german (ADAC).

Benzina E10 s-a scumpit şi ea cu 0,7 cenţi, ajungând la un preţ mediu de 2,191 euro pe litru,transmite DPA preluată de Agerpres.

Luni, la prânz, au fost înregistrate noi creşteri, preţul mediu al motorinei majorându-se cu 6,6 cenţi, până la 2,487 euro per litru, iar cel al benzinei E 10 crescând, de asemenea, cu 6,6 cenţi, ajungând la 2,235 euro per litru. ADAC consideră majorările de preţ ca fiind excesive.

În paralel, cotaţia ţiţeiului a continuat să urce. Ţiţeiul Brent cu livrare în luna iunie a ajuns la 111 dolari pe baril, în creştere cu aproape 40 de dolari de la începutul războiului.

Citește și: Benzinăriile din Germania vor putea să majoreze preţurile doar o dată pe zi

Ca răspuns la scumpirea petrolului, generată de războiul din Orientul Mijlociu, Guvernul german a adoptat săptămâna trecută o lege conform căreia benzinăriile au voie să majoreze preţurile doar o dată pe zi, la prânz, în încercarea de a limita fluctuaţiile de preţuri şi de a asigura o mai mare transparenţă. Măsura a intrat în vigoare miercuri, 1 aprilie.

Comparativ, în urmă cu o săptămână, pe 30 martie, germanii plăteau în medie 2,295 euro pentru un litru de motorină şi 2,087 euro pentru un litru de benzină E10.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
mircea lucescu
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
4
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Te-ar putea interesa și:
oua 2
Trei persoane, printre care și o fetiță de 10 luni, au murit în Germania lovite de un copac, în timp ce vânau ouă de Paște
Transport de ovine
Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu exporturile de ovine. DSVSA: Impactul va fi vizibil după Paște
Pope Leo XIV Leads Easter Vigil Mass - Vatican
Îndemnul papei Leon către lume, din timpul vigiliei pascale de sâmbătă seară, în contextul războaielor: „Să nu ne lăsăm paralizaţi!”
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul Paștelui Catolic și al Floriilor: „Învierea ne reconectează la valorile umanității”
Federal Cabinet
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia majoritatea deciziilor: „Să fim mai capabil să acționăm”
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
Citește mai multe
