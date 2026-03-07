O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene, incident care a determinat autoritățile să suspende temporar toate operațiunile. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.

„Pentru securitatea pasagerilor, a personalului aeroportului şi a echipajelor companiilor aeriene, operaţiunile aeroportului internaţional din Dubai (DXB) au fost suspendate temporar”, a indicat Biroul pentru presă din Dubai pe platforma X.

O interceptare a avut loc sâmbătă dimineaţa deasupra aeroportului din Dubai, potrivit unui martor care a descris pentru AFP o puternică explozie, urmată de un nor de fum pe cer, mai scrie Agerpres.

Mai devreme sâmbătă, guvernul din Dubai confirmase pe X „un incident minor rezultând din căderea unor fragmente după o interceptare”, dezminţind totodată „informaţii care circulau pe reţelele de socializare privind incidente pe aeroportul internaţional din Dubai”.

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 arăta avioane rotindu-se deasupra aeroportului, aparent în circuit de aşteptare.

Zborurile au fost reluate în mod limitat luni pe principalul aeroport din Dubai, în pofida atacurilor cotidiene cu drone care au vizat ţinte în EAU.

Emirates, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a anunţat de asemenea suspendarea tuturor zborurilor sale de plecare şi sosire în Dubai până la noi dispoziţii.

„Vă recomandăm să nu mergeţi la aeroport!”, a indicat compania într-un comunicat pe X.

„Apărările antiaeriene din EAU fac faţă în prezent ameninţărilor cu rachete şi drone provenind din Iran”, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, care nu a precizat ţintele atacurilor.

Editor : Ana Petrescu