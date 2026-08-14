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Explozie în apropierea Gării Centrale din Bruxelles: un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite

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bruxelles
Foto: Getty Images
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Un pompier a murit şi trei persoane au fost rănite vineri, după ce două explozii la o reţea de gaze au avut loc în apropierea Gării Centrale din Bruxelles, unde era reparată o scurgere, ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 100 de persoane dintr-o clădire din apropiere.

Răniţii sunt un pompier şi doi muncitori de la Sibelga, compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunţului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenţiei de ştiri Belga, informează EFE preluată de Agerpres.

Ministrul belgian al securităţii şi internelor, Bernard Quintin, şi-a exprimat "profunda durere" pentru victimele exploziilor şi a transmis condoleanţe familiei pompierului decedat.

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituţie bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparaţii care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune.

Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai şi de autobuz.

Editor : Ana Petrescu

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