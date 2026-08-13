Explozie în Crimeea: patru geniști și un agent de pază au murit în timp ce dezamorsau un dispozitiv

Cinci persoane au fost ucise în timpul unei operațiuni de dezamorsare a unui dispozitiv exploziv în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea controlată de Rusia, a declarat joi guvernatorul regional Mihail Razvojaev, relatează Reuters.

El a precizat că patru specialiști în dezamorsarea bombelor din cadrul serviciilor de urgență și un agent de pază înlăturau dispozitivele explozive rămase în urma unui atac ucrainean cu drone asupra orașului, când s-a produs explozia.

Ambele părți și-au intensificat atacurile aeriene în al cincilea an al războiului pe scară largă declanșat de Rusia în 2022.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unitățile sale de apărare aeriană au doborât sau interceptat, în cursul nopții, 362 de drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia și în teritorii controlate de Moscova, inclusiv în Crimeea, peninsulă ocupată și anexată de Rusia în 2014.

Editor : Ș.A.