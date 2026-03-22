Trei persoane au fost rănite în urma prăbuşirii a două clădiri, în districtul Fatih al Istanbulului. Primele date indică drept cauză o explozie provocată de o scurgere de gaze.

Două clădiri situate pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray s-au prăbuşit din motive încă necunoscute, a relatat iniţial Anadolu. Biroului Guvernatorului Istanbulului Davut Gul a transmis că trei dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături au fost salvate şi duse la spital, în timp ce eforturile de căutare şi salvare continuă pentru celelalte două persoane.

Biroul guvernatorului a transmis într-un comunicat de presă că o explozie a avut loc în jurul orei 12:00 într-o clădire situată pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray din districtul Fatih.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbuşit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, se arată în comunicat.

Ministrul de Interne a primit informaţii de la guvernatorul Gül cu privire la clădirile prăbuşite din Istanbul.

Ministrul de Interne Mustafa Çiftçi a primit informaţii de la guvernatorul Istanbulului Davut Gül cu privire la prăbuşirea celor două clădiri din districtul Fatih.

Conform unui comunicat al ministerului, guvernatorul Istanbulului, Gül, l-a informat pe ministrul Çiftçi că trei dintre cele cinci persoane prinse în dărâmături au fost salvate şi că se continuă eforturile de găsire a celorlalte două.

