Guvernul din estul Libiei a anunţat duminică faptul că o explozie produsă la baza navală din Benghazi a avut loc la bordul unei nave ruseşti ancorate în port, iar primele rezultate ale anchetei indică posibilitatea unui atac cu drone, transmite Reuters.

Potrivit autorităţilor libiene, nava făcuse escală în portul Benghazi pentru alimentare cu combustibil şi provizii, în timpul călătoriei de întoarcere în Rusia, în baza acordurilor de cooperare maritimă dintre cele două ţări.

Două surse medicale au declarat că explozia a provocat răniţi, dar nu au fost raportate decese. Numărul persoanelor rănite şi cetăţenia acestora nu erau cunoscute imediat.

Autorităţile ruse nu au reacţionat deocamdată, iar presupusul atac nu a fost revendicat. Guvernul din estul Libiei a precizat că instalaţiile portuare şi ale bazei navale, inclusiv depozitele, sunt în siguranţă, iar activităţile obişnuite vor fi reluate după stingerea incendiului şi securizarea zonei, transmite Reuters, citată de News.ro.

Executivul libian a condamnat incidentul, calificând presupusul atac drept o încălcare a suveranităţii ţării şi o ameninţare la adresa siguranţei maritime. Autorităţile au anunţat că vor lua măsuri juridice şi diplomatice împotriva celor care vor fi găsiţi responsabili.

„Guvernul libian nu va permite ca porturile, teritoriul sau apele sale teritoriale să fie transformate într-o arenă pentru reglări de conturi sau pentru extinderea conflictelor internaţionale”, se arată în comunicatul oficial.

Editor : Liviu Cojan