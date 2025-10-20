Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi

O operaţiune de salvare se află, luni, în curs de desfăşurare în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări, plutind în derivă, relatează Reuters.



Nava sub pavilionul Camerunului era încărcată la maximum când a avut loc explozia, sâmbătă, la ora 07:00 GMT (10:)), ora României), în timp ce naviga în largul Yemenului, majoritatea celor 26 de membri ai echipajului fiind nevoiţi să abandoneze nava.

Cauza exploziei nu este clară, dar primele indicii sugerează că a fost un accident legat de încărcătura sa, au declarat misiunea navală Aspides a Uniunii Europene şi surse de securitate maritimă.

Doi dintre membrii echipajului său sunt încă daţi dispăruţi. Ceilalţi, recuperaţi de nave comerciale care treceau prin zonă, au fost transferaţi în siguranţă în Djibouti.

O companie privată s-a ocupat de operaţiunea de salvare, a declarat Aspides. Surse din domeniul securităţii maritime au declarat că luni o navă de stingere a incendiilor se afla lângă MV Falcon. Eforturile de salvare a navei sunt încă în curs, a declarat una dintre surse.

MV Falcon se deplasa din portul Sohar din Oman către Djibouti când a avut loc explozia.

Un oficial al Ministerului Apărării din Yemen, controlat de rebelii Houthi, a declarat că grupul nu are nicio legătură cu incidentul, a informat agenţia de ştiri Saba, condusă de Houthi.

Gruparea Houthi, aliată cu Iranul, a lansat atacuri repetate cu drone şi rachete asupra navelor din regiunea Mării Roşii începând din 2023, afirmând că atacurile lor sunt acte de solidaritate cu palestinienii aflaţi în război cu Israelul în Gaza.

Aspides a sfătuit navele care navighează în zonă să fie prudente din cauza incidentului, care reprezintă un pericol pentru navigaţie.

