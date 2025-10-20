Live TV

Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi

Data publicării:
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi Foto: Reuters

O operaţiune de salvare se află, luni, în curs de desfăşurare în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări, plutind în derivă, relatează Reuters.

Nava sub pavilionul Camerunului era încărcată la maximum când a avut loc explozia, sâmbătă, la ora 07:00 GMT (10:)), ora României), în timp ce naviga în largul Yemenului, majoritatea celor 26 de membri ai echipajului fiind nevoiţi să abandoneze nava.

Cauza exploziei nu este clară, dar primele indicii sugerează că a fost un accident legat de încărcătura sa, au declarat misiunea navală Aspides a Uniunii Europene şi surse de securitate maritimă.

Doi dintre membrii echipajului său sunt încă daţi dispăruţi. Ceilalţi, recuperaţi de nave comerciale care treceau prin zonă, au fost transferaţi în siguranţă în Djibouti.

O companie privată s-a ocupat de operaţiunea de salvare, a declarat Aspides. Surse din domeniul securităţii maritime au declarat că luni o navă de stingere a incendiilor se afla lângă MV Falcon. Eforturile de salvare a navei sunt încă în curs, a declarat una dintre surse.

MV Falcon se deplasa din portul Sohar din Oman către Djibouti când a avut loc explozia.

Un oficial al Ministerului Apărării din Yemen, controlat de rebelii Houthi, a declarat că grupul nu are nicio legătură cu incidentul, a informat agenţia de ştiri Saba, condusă de Houthi.

Gruparea Houthi, aliată cu Iranul, a lansat atacuri repetate cu drone şi rachete asupra navelor din regiunea Mării Roşii începând din 2023, afirmând că atacurile lor sunt acte de solidaritate cu palestinienii aflaţi în război cu Israelul în Gaza.

Aspides a sfătuit navele care navighează în zonă să fie prudente din cauza incidentului, care reprezintă un pericol pentru navigaţie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5...
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea...
Alexandru Nazare.
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a...
Ultimele știri
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție
Grindeanu, după ce CCR a picat legea pensiilor magistraților: „E clar că s-a mers pe repede-nainte. Bolojan să nu-și dea demisia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Prima mărturie a mamei gravidei care a murit în explozia blocului din Rahova: „S-a trezit în aer”
Explozie în Rahova
Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor primi bani și chirii „pe termen lung”. Anunțul prefectului Capitalei
Primăria Capitalei: 78 de locatari ai blocului din Rahova, cazați la hotelurile din Capitală
3af9cdc3-b036-4fb4-b21d-ce5c33f5ff32
Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată casa praf, n-am mai văzut absolut nimic
557740065_1148630574069907_8192328701851305059_n
Ce arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții despre pagubele produse liceului Bolintineanu de explozia din Rahova
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...