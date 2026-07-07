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News Alert Două explozii la Damasc, lângă hotelul unde a fost cazat președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat în vizită oficială

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Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
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Două explozii s-au produs marți la Damasc, în momentul în care președintele francez Emmanuel Macron se află prima vizită a unui lider al unei puteri occidentale în Siria de la venirea la putere a unei coaliții islamiste, scrie Le Figaro.

Macron și al-Sharaa, la restaurantul din Damasc. Foto: Profimedia
Macron și al-Sharaa, la restaurantul din Damasc. Foto: Profimedia
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Macron și al-Sharaa, la restaurantul din Damasc. Foto: Profimedia | Poza 1 din 4
Macron și al-Sharaa, la restaurantul din Damasc. Foto: Profimedia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, la bordul Syrianair, sosind la Damasc în vizita de stat. Foto: Profimedia | Poza 2 din 4
Președintele Franței, Emmanuel Macron, la bordul Syrianair, sosind la Damasc în vizita de stat. Foto: Profimedia
Celebra moschee a Omayyazilor din Damasc. Foto: Profimedia | Poza 3 din 4
Celebra moschee a Omayyazilor din Damasc. Foto: Profimedia
Macron și al-Sharaa, la moscheea Omayyazilor. Foto: Profimedia | Poza 4 din 4
Macron și al-Sharaa, la moscheea Omayyazilor. Foto: Profimedia
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Martori oculari au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă situată în apropierea hotelului din centrul Damascului, unde președintele francez a petrecut noaptea și de unde a plecat în cursul dimineții pentru a participa la discuții la palatul prezidențial.

🚨BREAKING: Initial reports of two explosions in Damascus near the hotel where French President Emmanuel Macron is staying pic.twitter.com/HgIAWrfL81

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 7, 2026

Potrivit jurnalistului Le Figaro prezent la Damasc, președintele Macron a ajuns în siguranță la palatul prezidențial, unde urmează să se întâlnească cu omologul sirian Ahmed al-Sharaa, înainte de a participa la o reuniune cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Emmanuel Macron este însoțit de mai mulți directori ai unor companii franceze, printre care Rodolphe Saadé, de la CMA-CGM, și Patrick Pouyanné, de la TotalEnergies.

Martorii au văzut fum ridicându-se din zona în care s-a aflat Macron. Liderul francez părăsise hotelul Four Seasons și ajunsese la palatul prezidențial pentru întrevederea cu omologul său, Ahmed al Sharaa.

Ambulanțele, cu sirenele pornite, s-au îndreptat spre locul respectiv, în timp ce forțele de securitate au blocat mai multe ieșiri care duceau spre zonă.

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Emmanuel Macron a sosit luni seara în Siria, aceasta fiind prima vizită a unui lider al unei puteri occidentale în această țară de la venirea la putere a unei coaliții islamiste. Vizita sa are loc în contextul în care zece persoane au fost ucise joi într-un atentat cu bombă asupra unei cafenele din centrul Damascului.

Luni seara, Emmanuel Macron a luat cina împreună cu președintele sirian într-un restaurant din centrul Damascului, înainte de a se îndrepta împreună cu acesta către celebra moschee a Omayyazilor, situată în inima orașului.

Editor : M.C

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