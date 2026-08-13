O explozie puternică s-a produs lângă Roma, la o fabrică de muniție. Din primele informații, este vorba despre o defecțiune care a avut loc la un utilaj care manevra practic aceste pulberi explozibile.

Este vorba despre o fabrică ce produce muniție de mici și mari dimensiuni, exportă în peste 40 de țări, produce inclusiv carburanți solizi pentru avioane. Fabrica are peste 100 de ani de experiență.

Este posibil ca această defecțiune să fi fost sesizată anterior pentru că acolo s-au declanșat alarme, motiv pentru care se pare că era nimeni în incintă.

Din primele informații, nu există răniți,

Deocamdată, din cauza flăcărilor nici măcar forțele de ordine nu se pot apropia foarte mult.

Pompierii încearcă să securizeze zona în primă fază, pentru că deocamdată incendiul este mult prea mare ca să poată fi stins.

A fost evacuat și un centru comercial din apropiere.

Editor : M.B.