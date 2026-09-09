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Explozie la o hidrocentrală din Elveția: mai mulți răniți, cel puțin doi în stare gravă, o parte a clădirii s-a prăbușit

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Lacul Ritom care alimentează cu apă hidrocentrala unde s-a produs explozia. Foto Tici23 via Wikimedia.org
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Mai multe persoane au fost rănite miercuri, dintre care două grav, după ce o centrală hidroelectrică din sudul Elveţiei a fost zguduită de o explozie, relatează presa elveţiană.

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Este vorba despre centrala hidroelectrică Ritom, din Piotta, notează News.ro.

Potrivit tio.ch, o parte a clădirii s-a prăbuşit în urma deflagraţiei.

Cauza exploziei nu este cunoscută deocamdată.

Deşi bilanţul victimelor rămâne deocamdată incert, cel puţin două persoane au fost rănite grav. Se pare că mai multe persoane ar fi fost îngropate sub dărâmături. În prezent, la faţa locului este desfăşurat un important dispozitiv de intervenţie. Au fost mobilizaţi pompieri, echipaje de salvare, precum şi un elicopter. Poliţia a izolat şi securizat zona.

Vechea centrală electrică, construită în 1917, este în curs de renovare în cadrul unui proiect mai amplu de reamenajare. Se preconizează că lucrările la noua centrală electrică vor fi finalizate în câteva luni. Vechea centrală, unde a avut loc accidentul, fusese recent dotată cu echipamente electrice noi, relatează rsi.ch.

Editor : B.E.

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