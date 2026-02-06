Explozie la o moschee din Pakistan. 31 de oameni au fost uciși, 169 au ajuns la spital

Cel puţin 31 persoane au fost ucise, iar alte 169 au fost rănite vineri într-o explozie produsă într-o moschee şiită din capitala pakistaneză, Islamabad, relatează BBC.

„O explozie a avut loc, la rugăciunea de vineri, într-o moschee şiită”, a spus un oficial din cadrul poliției.

„Bilanţul morţilor în explozie a crescut. În total, 31 de oameni şi-au pierdut viaţa. Numărul răniţilor transportaţi la spitale a crescut la 169”, a declarat comisarul adjunct al capitalei, Irfan Memon.

Potrivit unei surse din serviciile de securitate, explozia de la moscheea din cartierul Tarlai a fost provocată de un atentat sinucigaş.

„Atacatorul a fost blocat la intrare şi s-a aruncat în aer”, a declarat sursa din serviciile de securitate pentru AFP, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a „condamnat cu fermitate” atentatul şi şi-a exprimat „profunda durere”.

Președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, a spus că atacul asupra unor „civili nevinovați este o crimă împotriva umanității”.

De asemenea, el spune că întreaga națiune este alături de familiile afectate.

Editor : M.B.