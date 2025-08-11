Live TV

Explozie la o uzină siderurgică din SUA: un mort, doi dispăruți, zeci de răniți

Data publicării:
Explozie la uzina siderurgică din SUA. Foto: captură video
Explozie la uzina siderurgică din SUA. Foto: captură video

Cel puțin o persoană a murit și alte două sunt date dispărute în urma unei explozii la o fabrică siderurgică din SUA, potrivit autorităților, citate de The New York Times.

Zeci de persoane au fost rănite și unele au rămas blocate sub dărâmături la fabrica de cocs din Clairton, Pennsylvania, lângă Pittsburgh, au declarat echipele de salvare.

Martorii oculari au descris că au simțit o undă de șoc și apoi au văzut fum negru ridicându-se la cer. O parte a clădirii a fost distrusă, iar dărâmăturile acopereau zona.

Două persoane sunt date dispărute, a declarat Departamentul de Poliție al județului Allegheny într-un comunicat. Spitalele locale au declarat că cel puțin nouă persoane sunt tratate pentru răni suferite în urma exploziei.

Puține detalii au fost disponibile cu privire la gravitatea rănilor sau la cauza exploziei care a avut loc în partea de nord a fabricii, o unitate industrială care se întinde pe sute de hectare pe malul vestic al râului Monongahela, la sud-est de Pittsburgh.

La fața locului au sosit 15 ambulanțe, pompieri și poliție locală, în încercarea de a salva răniții și persoanele prinse sub dărâmături.

Departamentul de sănătate al comitatului a îndemnat persoanele aflate în raza de un kilometru de locul exploziei să rămână în interior.

