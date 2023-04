Suntem în ziua 415 a războiului din Ucraina. Două mine de teren au explodat lângă centrala atomică de la Zaporojie în ultima săptămână. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică spune că este pusă în pericol alimentarea cu energie a celei mai mari centrale atomice din Europa. Acesta avertizează că norocul nu va ține la nesfârșit și cere încetarea oricărei activități militare în zonă. Din Bahmut, unde se dau cele mai intense lupte din Ucraina, vin informații contradictorii din partea rușilor. Ministerul Apărării anunță că orașul a fost încercuit în timp ce liderul grupării Wagner spune că ucrainenii încă mai au pe unde să trimită întăriri.

LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Ucrainenii le-au întins rușilor capcane și i-au prins în clădiri minate, în Bahmut

ACTUALIZARE 11:10 Ministerul Apărării din Regatul Unit susține, în informarea sa de vineri, că trupele ucrainene au fost forțate să retragă ordonat din pozițiile pe care le dețineau anterior în orașul Bahmut. Orașul disputat de ruși și ucraineni a fost bombardat puternic în ultimele două zile. În timpul retragerii din unele părți ale Bahmutului, ucrainenii au minat clădiri și i-au prins pe ruși în capcană.

Explozie lângă centrala nucleară de la Zaporojie. Șeful AIEA avertizează: Suntem pe muchie de cuțit

ACTUALIZARE 10:10 "Trăim cu timp împrumutat" a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Mariano Grossi după explozia unei mine lângă reactorul numărul patru al centralei de la Zaporojie (ZNPP), adăugând că "mai devreme sau mai târziu vom rămâne fără noroc", un lucru care va avea consecințe severe pentru viața umană și pentru mediu.

Grossi spune că centrala nucleară de la Zaporojie este alimentată de o singură sursă de energie electrică externă funcțională iar această sursă este pusă în pericol de activitatea militară din zonă.

"Suntem pe muchie de cuţit în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea nucleare la centrala din Zaporojie", cea mai mare din Europa, ocupată de trupele ruse din martie 2022, a adăugat el.

Experții AIEA de la fața locului raportează că aud în mod constant bombardamente în regiune. Mariano Rossi spune că o mină a explodat chiar lângă gardul care încercuiește centrala pe 8 aprilie și apoi o a doua pe 12 aprilie.

"O mină rusească a explodat în apropierea camerei de control a celei de-a patra unităţi energetice de la centrala nucleară ZNPP. Ocupanţii ruşi continuă să transforme centrala nucleară Zaporojie într-o bază militară prin minarea perimetrului din jurul centralei. Iar aceste acţiuni nu pot să nu aibă consecinţe", a declarat joi compania ucraineană Energoatom într-un comunicat.

"Trăim cu timp împrumutat când vine vorba de siguranța nucleară și securitatea de la Centrala Nucleară din Zaporojie. Dacă nu lăm măsuri pentru a proteja centrala, vom rămâne fără noroc mai devreme sau mai târziu, cu potențiale consecințe severe pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător", a spus Mariano Grossi.

Șeful AIEA, care a vizitat personal centrala pentru a doua oară pe 29 martie spune că a văzut semne că activitatea militară de aici este în creștere față de vizita sa precedentă, pe 1 septembrie 2022.

"Pe fondul speculațiilor privind ofensive militare și contraofensive în regiune, este mai important ca oricând să ajungem la un acord că centrala nucleară nu va fi atacată niciodată și nici folosită pentru lansarea unor atacuri. Nu voi avea odihnă până când acest lucru nu va fi înfăptuit", a spus Grossi.

În ultimele șase săptămâni, centrala nucleară de la Zaporojie s-a putut baza pe o singură linie electrică de 750 de kilovolți pentru răcirea reactoarelor și alte funcții vitale pentru siguranță.

O linie electrică de rezervă de 330 de kilovolți a fost avariată pe 1 martie și nu a fost încă reparată. Autoritățile ucrainene spun că activitatea militară din zonă îi împiedică pe experți să ajungă în siguranță la fața locului.

Dacă va fi avariată și linia electrică de 750 de kilovolți, așa cum s-a întâmplat pe 9 martie timp de 11 ore, atunci centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, va trebui să se bazeze doar pe generatoarele alimentate cu motorină - o situație inacceptabilă din punct de vedere al securității, a avertizat Grossi.

Ministerul rus al Apărării spune că Bahmut a fost încercuit. Șeful Wagner îl contrazice

Ministerul rus al Apărării a anunțat că încercuit trupele ucrainene din Bahmut, însă această afirmație este contrazisă de liderul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.

"Forțele aeropurtate acordă sprijin trupelor de asalt care avansează blocând transferul trupelor de rezervă ale armatei ucrainene și posibilitatea de retragere a unităților inamice", se arată într-un comunicat al ministerului.

"Trupele de asalt Wagner continuă operațiunile de mare intensitate pentru a elimina inamicul din cartierele centrale", mai transmite ministerul Apărării.

Însă șeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, spune că este "prea devreme" să se poată spune că orașul Bahmut a fost încercuit, scrie The Guardian.

"Forțele Armate ale Ucrainei continuă să aducă trupe de rezervă și să le trasfere în perimetrul orașului. Se duc lupte intense și sângeroase, este prea devreme să vorbim despre o încercuire completă a Bahmutului", a spus acesta.

Documentele scurse de la Pentagon arată tensiunile dintre FSB și ministerul rus al Apărării

Un document clasificat care a fost "scurs" de la Pentagon arată că există conflicte între oficialii ruși, inclusiv între serviciul de spionaj FSB și Ministerul Apărăii, scrie CNN citând New York Times.

Cele două instituții ar avea versiuni diferite cu privire la numărul de victime de pe frontul din Ucraina, arată documentul.

Acesta mai indică și că preșdintele Vladimir Putin i-a chemat la o întâlnire privată pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu și pe șeful grupării de mercenari Wagner Evgheni Prigojin pe 22 februarie, cel mai probabil în încercarea de a stinge conflictul dintre cei doi.

Prigojin l-a acuzat pe ministrul Apărării că provoacă "probleme majore" în ceea ce privește aprovizionarea cu muniție a trupelor Wagner, mergând până la a-l acuza de trădare.

A doua zi după această întâlnire, Prigojin spunea că un transport de muniție este pe drum.

Autenticitatea documentului nu a fost confirmată nici de oficialii SUA și nici de cei ai Rusiei.

"Nu știu pe ce se bazează aceste rapoarte, dar mă îndoiesc de fiabilitatea lor și de nivelul de înțelegere al autorului asupra esenței a ceea ce se întâmplă în Rusia", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cum este armata rusă decimată de vodcă în Ucraina

Acum 170 de ani, într-o bătălie împotriva Imperiului Otoman, Rusia a suferit o înfrângere catastrofală, în parte, din cauza consumului excesiv de alcool al soldaților ruși care mergeau beți la luptă, scrie Insider. Istoria pare că se repetă acum în Ucraina.

Un raport recent publicat de Ministerul britanic al Apărării arată că mulți soldați ruși mor în Ucraina din motive ce nu legătură cu luptele care se dau acolo, printre care se numără și consumul de alcool.

Pierderile suferite de ruși sunt acum de două ori mai mari decât cele ale ucrainenilor, potrivit estimărilor Pentagonului. Alcoolul joacă un rol semnificativ în înfrângerile înregistrate de armata rusă în Ucraina, potrivit lui Mark Lawrence Schrad, director al departamentului de studii despre Rusia de la Universitatea Villanova și autor al cărții „Vodka Politics: Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian State”,

„Nu cred că este nici pe departe la fel de important astăzi, la fel cum era în timpul Războiului ruso-japonez sau în Primul Război Mondial, dar este semnificativ”.

