Explozie provocată „de acţiune umană", într-un pasaj pietonal subteran din vestul Germaniei: un mort și patru răniți grav

Un bărbat a fost ucis, iar alți patru sunt răniți grav, într-o explozie survenită la un pasaj pietonal subteran din Volklingen, un oraş din vestul Germaniei, aproape de graniţa cu Franţa, a anunţat poliţia sâmbătă. Doi dintre ei sunt în stare critică. Poliția crede că explozia a fost cauzată de activitatea umană, scrie saarbruecker-zeitung.de.



Anchetatorii cred că explozia a fost cauzată „de acţiune umană”, a declarat poliţia, fără a oferi iniţial mai multe detalii.



Poliţia a primit mai multe apeluri de urgenţă la scurt timp după miezul nopţii, în care era informată despre o bubuitură puternică şi o persoană care ţipa după ajutor, a declarat un purtător de cuvânt.



Ofiţerii au găsit cinci bărbaţi în pasaj. Unul dintre ei a murit la faţa locului. Cei patru bărbaţi răniţi au fost transportaţi la spital.



Poliţia a împrejmuit pasajul şi a declarat că nu există niciun pericol pentru cetăţeni, în timp ce anchetatorii lucrau pentru a determina cauza exploziei.



De asemenea, a rămas neclar ce fel de obiect a explodat. Poliţia a făcut apel la cetăţeni pentru informaţii.



Volklingen este un oraş cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat la câţiva kilometri vest de Saarbrucken.

