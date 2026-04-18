Live TV

Explozie provocată „de acţiune umană", într-un pasaj pietonal subteran din vestul Germaniei: un mort și patru răniți grav

Data publicării:
Poliția germană. Imagine cu caracter ilustrativ.
Poliția germană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un bărbat a fost ucis, iar alți patru sunt răniți grav, într-o explozie survenită la un pasaj pietonal subteran din Volklingen, un oraş din vestul Germaniei, aproape de graniţa cu Franţa, a anunţat poliţia sâmbătă. Doi dintre ei sunt în stare critică. Poliția crede că explozia a fost cauzată de activitatea umană, scrie saarbruecker-zeitung.de.

Anchetatorii cred că explozia a fost cauzată „de acţiune umană”, a declarat poliţia, fără a oferi iniţial mai multe detalii.

Poliţia a primit mai multe apeluri de urgenţă la scurt timp după miezul nopţii, în care era informată despre o bubuitură puternică şi o persoană care ţipa după ajutor, a declarat un purtător de cuvânt.

Ofiţerii au găsit cinci bărbaţi în pasaj. Unul dintre ei a murit la faţa locului. Cei patru bărbaţi răniţi au fost transportaţi la spital.

Poliţia a împrejmuit pasajul şi a declarat că nu există niciun pericol pentru cetăţeni, în timp ce anchetatorii lucrau pentru a determina cauza exploziei.

De asemenea, a rămas neclar ce fel de obiect a explodat. Poliţia a făcut apel la cetăţeni pentru informaţii.

Volklingen este un oraş cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat la câţiva kilometri vest de Saarbrucken. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda
3
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Te-ar putea interesa și:
blindat gepard
Gepard, „ucigaşul de drone” din Ucraina: Cum a ajuns o armă germană veche cheia apărării împotriva atacurilor ruseşti
mașină Poliția Română
Femeie găsită moartă în toaleta unei biserici din Piteşti. Prima ipoteză a anchetatorilor  
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
Franța și Germania, divizate în privința unui eventual rol al SUA în planurile europene pentru securizarea strâmtorii Ormuz
Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a refuzat oferta de protecție a poliției
Friedrich Merz
Germania pregătește o misiune militară în Strâmtoarea Ormuz: nave pentru deminare și recunoaștere, trimise după un armistițiu
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a...
Donald Trump.
Efectul Trump în Europa: Un aliat „toxic” pentru extrema dreaptă după...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Măsuri de criză la Spitalul Floreasca din București, care riscă să...
Contents of a car first aid kit.
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este...
Ultimele știri
Casa Albă a prelungit cu încă o lună exceptarea de la sancțiuni a petrolului rusesc
Șeful NATO, Mark Rutte, se îndoiește că Statele Unite vor părăsi Alianța
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB și Rapid care a pierdut milioane de euro și ar fi ajuns pe...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren pentru Rapid. Exclusiv
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul-surpriză al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la un pas de titlu: ”Niciodată”
Pro FM
De ce se teme Liviu Teodorescu când vine vorba de fiica lui: „Sper să nu cânte vreodată refrenul ăsta”
Film Now
Natalie Portman, însărcinată cu al treilea copil, la doi ani de la divorț: „Suntem foarte entuziasmați!” Cine...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Casa de Pensii anunță dacă crește pensia celor cu grupe de muncă. „Stagiu suplimentar - contributiv sau nu?”
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cine este și ce se știe despre nepoata lui Charlie Chaplin. Tânăra de 39 de ani a jucat în „Game of Thrones”...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...