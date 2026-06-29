O explozie puternică a zguduit o clădire rezidențială de pe strada Révérend-Père-Louis-Frolla din Monaco, în apropierea graniței cu Franța, după ce un bărbat a fost văzut lăsând în urmă un rucsac înainte de a fugi din zonă, au declarat autoritățile. Trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, în timp ce poliția continuă căutarea suspectului, scrie Le Figaro.

Explozia a avut loc puțin înainte de ora locală 21:00, luni, declanșând o operațiune de urgență de amploare. Guvernul monegasc a descris incidentul ca fiind o explozie „deliberată”.

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Potrivit Serviciului de Securitate Publică din Monaco, imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat o persoană care a lăsat un rucsac lângă intrarea într-un bloc de locuințe, în timp ce mai multe persoane intrau în clădire. Suspectul s-a îndepărtat apoi, iar câteva momente mai târziu a avut loc explozia.

Autoritățile au declarat că, după explozie, suspectul a fugit pe jos spre orașul francez vecin Beausoleil.

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Serviciile de urgență relevante au fost mobilizate la fața locului. În jurul orei 22:00, guvernul din Monaco a confirmat că trei persoane au fost rănite, dintre care două au suferit leziuni grave, potrivit AFP.

Eforturile de intervenție de urgență au fost întărite cu ajutorul Franței vecine. Cinci vehicule și 14 pompieri din cadrul serviciului departamental de pompieri și salvare din Alpes-Maritimes au fost trimiși în Monaco, ajungând la fața locului în jurul orei 22:15 pentru a sprijini echipele locale de intervenție.

Reacționând la incident, primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, și-a exprimat condoleanțele pe rețelele sociale, descriind explozia drept un „atac” și o „tragedie”.

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„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și locuitorii din Monaco. Sprijin deplin pentru forțele de securitate și serviciile de urgență mobilizate”, a scris el.

Autoritățile nu au anunțat nicio arestare, iar suspectul rămâne în libertate, în timp ce ancheta continuă.

Editor : M.C