Video Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6 persoane au murit, după ce a izbucnit un incendiu

Data publicării:
Foto: Captură video Digi24

Cel puțin 6 oameni au murit într-un incendiu care a cuprins un depozit de parfumuri, sâmbătă, în provincia Kocael din Turcia. Mai multe echipe de pompieri au fost trimise în zonă. A fost deschisă o anchetă în cazul exploziei.   

Un incendiu, izbucnit sâmbătă dimineața la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei, a provocat moartea a șase persoane și rănirea unei alte persoane, au transmis autoritățile, potrivit ABC News

Cauza incendiului, care a avut loc în provincia Kocaeli, nu a fost încă stabilită. Flăcările au fost semnalate în jurul orei 9:00, iar presa locală a relatat că incendiul a fost precedat de mai multe explozii.

Echipele de intervenție și pompierii au fost mobilizate imediat, iar focul a fost adus sub control în decurs de o oră.

Guvernatorul provinciei, Ilhami Aktas, a declarat pentru jurnaliști că șase persoane și-au pierdut viața, iar o persoană rănită primește îngrijiri medicale. Oficialul a adăugat că este încă necunoscută cauza incendiului și face obiectul unei anchete.

 

