O explozie puternică s-a auzit în satul Colonița, Chișinău, în noaptea de 17 spre 18 septembrie. Poliția nu a găsit încă obiecte suspecte, urme ale exploziei sau vreun alt pericol pentru public, a relatat Inspectoratul General al Poliției, care a publicat o înregistrare video care prezintă explozia, scrie Newsmaker.md. Sunetul exploziei s-a auzit și în Chișinău.

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, cea mai probabilă explicație este că o dronă s-ar fi prăbușit sau ar fi explodat în zonă, deși autoritățile moldovene nu au confirmat încă oficial acest lucru.

Poliția a primit numeroase apeluri de la cetățeni în timpul nopții, imediat după explozie, primele sesizări fiind înregistrate în jurul orei 04:20. Locuitorii au semnalat o explozie puternică însoțită de o lumină intensă, sunetul fiind auzit în Colonița, Bubuieci și în anumite zone din Chișinău.

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Poliția a efectuat percheziții în mai multe localități din apropiere, printre care Colonița, Humulești, Dolinnoe și Maximovca, dar până în prezent nu a confirmat găsirea obiectului sau a unui loc evident de impact.

Autoritățile moldovene au mobilizat echipe cu drone pentru a examina zona și a determina traiectoria obiectului neidentificat, coordonându-se totodată cu Ministerul Apărării.

Deocamdată, natura exactă a obiectului rămâne neclară pentru autorități.

Poliția le recomandă cetățenilor care observă obiecte sau alte elemente suspecte să nu se apropie sau să nu le atingă, ci să se îndepărteze și să le raporteze imediat poliției, sunând la numărul 112.

Editor : M.C