Explozie şi incendiu la bordul unui petrolier în Marea Neagră, la nord de Bosfor, posibil în urma impactului cu o mină

Data publicării:
mina marina
Mină marină. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

O explozie urmată de un incendiu s-a produs vineri în sala maşinilor a unui tanc petrolier în Marea Neagră, la nord de Strâmtoare Bosfor, a comunicat agenţia maritimă Tribeca, potrivit Reuters.

Petrolierul Kairos, sub pavilionul statului Gambia şi navigând fără încărcătură, se găsea la circa 84 km nord de Bosfor în momentul incidentului, a precizat agenţia.

Potrivit rapoartelor primite, este posibil ca nava să fi lovit o mină şi să fie în pericol de scufundare, a indicat Tribeca. La locul incidentului au fost trimise remorchere de salvare şi echipe ale pazei de coastă.

Traficul maritim prin strâmtoare a continuat, a mai precizat agenţia Tribeca.

