Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană. Deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor

O explozie uriașă a avut loc luni la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului. Momentan nu se cunoaște numărul victimelor în urma deflagrației.

În urma exploziei, trei sau patru vehicule din apropiere au luat foc și au fost avariate, a raportat ANI. Unele mass-media au afirmat că ar putea exista victime.

Autoritățile au declanșat o alertă maximă în întreg New Delhi în urma incidentului.

Oficialii superiori ai poliției și pompierilor au ajuns la fața locului pentru a supraveghea eforturile de salvare și inspecție.

Serviciul de pompieri din Delhi (DFS) a informat agenția IANS că au fost mobilizate șapte autospeciale pentru a controla situația.

Autoritățile evaluează în prezent amploarea pagubelor cauzate de explozie și incendiul care a urmat. Zona a fost izolată.

