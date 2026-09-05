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Explozii auzite lângă principalul terminal petrolier iranian: Ce se întâmplă în apropierea insulei Kharg?

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Imagine din satelit cu insula Kharg
Imagine din satelit cu insula strategică Kharg. Sursa foto: Profimedia Images
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Mass-media iraniene au relatat despre „mai multe explozii” auzite sâmbătă în apropierea insulei Kharg, care găzduieşte principalul terminal petrolier al ţării din Golf, pe fondul reluării ostilităţilor cu Statele Unite. Agenţia Fars a precizat că nu s-a observat fum după explozii, în timp ce agenţia locală SNN a relatat că „un petrolier iranian a fost ţinta unui atac al Statelor Unite” în apropierea insulei.

Autorităţile iraniene şi americane nu au făcut nicio declaraţie pe această temă în acest moment.

Confruntările dintre cele două tabere au reizbucnit duminică, odată cu atacurile americane împotriva Iranului, în contextul în care conflictul a intrat în a şaptea lună. Teheranul continuă să blocheze strategica Strâmtoare Ormuz, în timp ce Washingtonul îşi menţine blocada asupra porturilor iraniene, notează News.ro.

Iranul a anunţat joi că forţele sale armate au lovit baze militare americane din Kuweit şi din Emiratele Arabe Unite, promiţând să răzbune un atac sângeros care a vizat o nuntă, pentru care a atribuit responsabilitatea Statelor Unite.

Editor : B.E.

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