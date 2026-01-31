Două explozii au fost raportate, sâmbătă, în Iran, pe fondul tensiunilor tot mai ridicate din regiune. Cel puţin cinci persoane, printre care o fetiță de 4 ani, au murit şi alte 14 au fost rănite, relatează Sky News.

Prima explozie a avut loc sâmbătă în portul Bandar Abbas, din sudul Iranului, potrivit presei locale. O fetiță de patru ani a murit, iar alte 14 persoane au fost rănite.

A doua explozie s-a produs la peste 1.000 de kilometri distanță, în orașul Ahvaz, unde patru persoane și-au pierdut viața, au declarat oficiali locali.

Israelul a negat orice implicare în ambele incidente, conform sursei citate.

Informațiile apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora un comandant al marinei Gardienilor Revoluției ar fi fost vizat în explozia din Bandar Abbas, sunt „complet false”, a transmis agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Potrivit Fars, explozia a afectat o clădire cu opt etaje, provocând distrugeri serioase la primele trei niveluri. Radio Persian Gulf a relatat că mai multe autoturisme și un magazin din zonă au fost, de asemenea, avariate.

Echipele de salvare și pompierii se află la fața locului.

Autorităţile investighează cauza

Cauza exploziilor nu este cunoscută deocamdată. Autoritatea pentru managementul situațiilor de criză din provincia Hormozgan a transmis, într-un mesaj pe Telegram, că incidentul este în curs de investigare, iar concluziile vor fi comunicate ulterior de autoritățile oficiale.

Imagini publicate de agenția Fars arată urmările exploziei, cu cioburi și resturi de moloz împrăștiate pe sol.

Portul Bandar Abbas este situat pe Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă vitală între Iran și Oman, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul transportat pe mare la nivel global.

Incidentele au loc pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, în condițiile în care Statele Unite își consolidează prezența militară în zonă.

Totodată, acestea vin după proteste de amploare la nivel național, declanșate de probleme economice, dar care s-au transformat rapid într-o mișcare împotriva regimului iranian. Manifestațiile au fost reprimate de Gardienii Revoluției, iar numărul victimelor este estimat la câteva mii.

La începutul săptămânii, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o „mare armadă” se îndreaptă spre Iran, avertizând că, dacă cele două țări nu ajung la un acord, „vom vedea ce se va întâmpla”.

