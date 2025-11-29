Live TV

Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei.
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto: X
Cinci blocuri turn lovite de ruși în Kiev

Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Ținta principală a rușilor a fost Kievul, unde au fost raportate explozii în șase zone din oraș, inclusiv asupra a cinci blocuri turn din zone rezidențiale. Primele informații arată că cel puțin un om a murit, iar alți 8 ar fi fost răniți, printre care și un copil de 13 ani.

„Aceasta este pur şi simplu o încercare a ruşilor de a teroriza populaţia civilă”, a denunţat şeful administraţiei militare a Kievului, Timur Tkacenko.

O clădire rezidențială cu 14 etaje a fost avariată, în districtul Shevchenkivskyi. Apartamentele de la etajele 4-5 au luat foc. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență unei persoane la fața locului, scrie RBC Ukraine.

Resturi au căzut și pe o clădire rezidențială cu 25 de etaje, în districtul Solomiansky. Izolația exterioară a luat foc, iar fațada de la etajul 1 la etajul 3 a fost parțial distrusă. Mașinile parcate au fost avariate. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență medicală la două persoane la fața locului.

La o altă adresă, resturi au căzut pe o clădire rezidențială de 17 etaje. Nu a izbucnit niciun incendiu.

Și o clădire rezidențială cu 3 etaje din districtul Sviatoshynskyi a fost lovită. A izbucnit un incendiu la etajul 2, iar personalul Serviciului de Urgență al Statului a salvat un copil. O altă persoană a solicitat asistență medicală.

Cadavrul unei persoane decedate a fost recuperat de sub dărâmături.

În districtul Dniprovskyi, un atac asupra unei clădiri rezidențiale de 10 etaje a provocat distrugerea etajelor 6-7. Incendiul a fost stins.

Trei persoane au fost salvate de la etajul 7, inclusiv o persoană cu mobilitate redusă.

De partea cealaltă, dronele ucrainene au lovit o rafinărie importantă din Krasnodar. Este vorba de o uzină folosită preponderent pentru alimentarea cu combustibil a forțelor militare rusești și care a mai fost avariată în luna august.

