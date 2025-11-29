Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Ținta principală a rușilor a fost Kievul, unde au fost raportate explozii în șase zone din oraș, inclusiv asupra a cinci blocuri turn din zone rezidențiale. Primele informații arată că cel puțin un om a murit, iar alți 8 ar fi fost răniți, printre care și un copil de 13 ani.
O clădire rezidențială cu 14 etaje a fost avariată, în districtul Shevchenkivskyi. Apartamentele de la etajele 4-5 au luat foc. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență unei persoane la fața locului, scrie RBC Ukraine.
Resturi au căzut și pe o clădire rezidențială cu 25 de etaje, în districtul Solomiansky. Izolația exterioară a luat foc, iar fațada de la etajul 1 la etajul 3 a fost parțial distrusă. Mașinile parcate au fost avariate. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență medicală la două persoane la fața locului.
La o altă adresă, resturi au căzut pe o clădire rezidențială de 17 etaje. Nu a izbucnit niciun incendiu.
Și o clădire rezidențială cu 3 etaje din districtul Sviatoshynskyi a fost lovită. A izbucnit un incendiu la etajul 2, iar personalul Serviciului de Urgență al Statului a salvat un copil. O altă persoană a solicitat asistență medicală.
Cadavrul unei persoane decedate a fost recuperat de sub dărâmături.
În districtul Dniprovskyi, un atac asupra unei clădiri rezidențiale de 10 etaje a provocat distrugerea etajelor 6-7. Incendiul a fost stins.
Trei persoane au fost salvate de la etajul 7, inclusiv o persoană cu mobilitate redusă.
De partea cealaltă, dronele ucrainene au lovit o rafinărie importantă din Krasnodar. Este vorba de o uzină folosită preponderent pentru alimentarea cu combustibil a forțelor militare rusești și care a mai fost avariată în luna august.