Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Ținta principală a rușilor a fost Kievul, unde au fost raportate explozii în șase zone din oraș, inclusiv asupra a cinci blocuri turn din zone rezidențiale. Primele informații arată că cel puțin un om a murit, iar alți 8 ar fi fost răniți, printre care și un copil de 13 ani.

„Aceasta este pur şi simplu o încercare a ruşilor de a teroriza populaţia civilă”, a denunţat şeful administraţiei militare a Kievului, Timur Tkacenko.

Deschide galeria foto

Cinci blocuri turn lovite de ruși în Kiev

O clădire rezidențială cu 14 etaje a fost avariată, în districtul Shevchenkivskyi. Apartamentele de la etajele 4-5 au luat foc. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență unei persoane la fața locului, scrie RBC Ukraine.

Resturi au căzut și pe o clădire rezidențială cu 25 de etaje, în districtul Solomiansky. Izolația exterioară a luat foc, iar fațada de la etajul 1 la etajul 3 a fost parțial distrusă. Mașinile parcate au fost avariate. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență medicală la două persoane la fața locului.

La o altă adresă, resturi au căzut pe o clădire rezidențială de 17 etaje. Nu a izbucnit niciun incendiu.

Și o clădire rezidențială cu 3 etaje din districtul Sviatoshynskyi a fost lovită. A izbucnit un incendiu la etajul 2, iar personalul Serviciului de Urgență al Statului a salvat un copil. O altă persoană a solicitat asistență medicală.

Cadavrul unei persoane decedate a fost recuperat de sub dărâmături.

În districtul Dniprovskyi, un atac asupra unei clădiri rezidențiale de 10 etaje a provocat distrugerea etajelor 6-7. Incendiul a fost stins.

Trei persoane au fost salvate de la etajul 7, inclusiv o persoană cu mobilitate redusă.

De partea cealaltă, dronele ucrainene au lovit o rafinărie importantă din Krasnodar. Este vorba de o uzină folosită preponderent pentru alimentarea cu combustibil a forțelor militare rusești și care a mai fost avariată în luna august.





